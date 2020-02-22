因應新冠肺炎疫情　高雄市政府宣布500人↑室內活動一律停辦！

▲高市府宣布公部門室內停辦標準 。（圖／高市府衛生局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，高雄市長韓國瑜日前提到小、中、大型的活動皆停辦或延期，高市府召開因應新冠肺炎各型活動停辦機制共識會議，22日公告所轄機關只要是500人以上的室內大型活動一律停辦，500人以下活動則是「有條件」舉辦。

考量室內活動多在密閉空間舉行、空氣未對外流通、參加人員多屬非特定對象、且人與人距離通常小於1公尺，如有確診個案發生，除追蹤疫調困難，更可能造成擴散傳播。高雄市政府預防疫病擴散，針對各機關（構）辦理的室內活動停辦規範等防疫措施。第一、規模在100人以上，符合「密閉空間」、「使用中央空調」、「空氣不流通無對外窗」、「人與人距離小於1公尺」四項條件任一項者，一律停辦。

第二、500人以上的室內活動，一律停辦；而500人以下，同時符合「非屬密閉空間」、「獨立空調」、「空氣流通可開啟對外窗」及「人與人距離大於1公尺」四項條件者，未達停辦標準，但督導主辦單位落實各項應配合防疫措施。

以上規定是於公部門室內場域活動停辦規範，私部門或其他民間團體等則建議施行；室外場域活動暫不限制。前述規範將視中央政策及疫情發展機動調整。



含75%酒精！茶樹精油乾洗手組來啦