疫情還在燒！大甲媽3月遶境百萬人參與　顏清標：媽祖會保庇大家免驚

▲無人機在鎮瀾宮上空排出媽祖頭像，顏清標說，媽祖會保佑，歡迎大家來遶境。（圖／鎮瀾宮臉書）

記者鄧木卿／台中報導

2020大甲媽祖國際觀光文化節21日晚上舉行開鑼典禮，象徵大甲媽9天8夜遶境系列活動將陸續展開，盡管有人在鎮瀾宮臉書留言希望慎思取消遶境，畢竟是動輒上百萬人的國際級活動，不過鎮瀾宮董事長顏清標致詞表示，目前除疫最重要，但是大家免驚，媽祖會保護大家。

今年大甲媽遶境時間在顏清標等人上香擲筊後，大甲媽決定在3月19日晚上11點5分起駕，28日回鑾，這項被喻為世界三大宗教盛事的遶境活動，參與信徒加上沿途擺香案祭拜的人數上百萬人，值此新冠肺炎疫情尚未解除之際，有人在鎮瀾宮臉書上留言「期待趕快參與遶境」，但也有人建議慎思，因為遶境雖是在戶外，但信徒不論是吃飯或是入廟拜拜，都是近距離，人口密度非常高，令人很擔憂。

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鎮瀾宮日前就舉辦祈福除疫法會，顏清標等人祈求天公及大甲媽「眾神護台灣」，撲滅新冠肺炎病毒，讓台灣、兩岸及世界的疫情不要再擴散，目前疫情已搞得人心惶惶，學生都無法上課，很多民眾也都向廟方要口罩，讓廟方很困擾。

顏昨晚出席大甲媽祖國際觀光文化節開鑼典禮致詞表示，去年遶境主題是「付出」，今年是「人情味」，信徒一路跟著媽祖遶境，沿路上都是陌生人提供吃的、喝的，甚至各種補品，應有盡有，都不用錢，這就是台灣的人情味，友人開玩笑說「標哥，你一路走下來，一定瘦了不少」，他回說，不要胖就好，怎可能會瘦。

顏清標話鋒一轉說，目前除疫是最重要的事，但是「大家免驚，媽祖會保護我們」，他也歡迎大家一起參與遶境，一起跟著媽祖走出人情味。

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