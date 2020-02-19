過年才拜見父母！男友無預警「刪好友+封鎖」　一查崩潰：新娘不是她

▲分手示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

電影裡的劇情竟然在現實生活中上演了。有女網友痛訴，她日前不僅無預警地「被分手」，對方竟然還跑去結婚；更傻眼的是，渣男在春節期間才到她家拜會父母，目前整個狀況讓她一頭霧水。超扯事件曝光後，網友們都心疼直呼「踩到狗屎了」、「還好你不是新娘」。

「呵...現在確定我被玩了。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文揭露前男友的荒唐事蹟，她表示前男友昨（18日）卻突然結婚了，對象卻不是她，一切都讓她相當措手不及。

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令她不解的是，前男友在過年期間還去她家向她的父母拜年，也承諾不會和她分手，沒想到昨日卻突然刪她好友，還加入黑名單封鎖，原來正是因為結婚了，「前幾天還叫我寶貝是哪招？說她只是客戶不可能發生關係是哪招？我上禮拜跟你說我還是覺得你有女朋友，你說沒有，你是在忙，工作很忙。明明才前幾天發生的事......。」

▲原PO面對突如其來的這一切，相當措手不及。示意圖，非本文當事人。（圖／取自pakutaso）

貼文一出，有人質疑會不會原PO其實才是小三？對此她無奈回應，雖然對方曾大方介紹家人朋友給她認識，但如今這情況讓她超混亂，「我也希望我不是」。

其他人則是感嘆，「妳踩到狗屎了」、「會不會太扯」、「人間處處有渣男」、「覺得不可思議」、「我以為電影才這樣演」、「換個角度想，還好妳不是新娘！這種渣以後一定還會再犯」。

原PO在文末也豁達補充，現在也只能祝福他們夫妻幸福，但別忘了還她2萬塊的欠款。

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