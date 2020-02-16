長跑多年情斷...卻與另一半閃婚！網「這例子太多」曝2關鍵：懂自己要什麼

▲結婚示意圖 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

台韓混血歌手畢書盡（Bii）14日宣布與交往不到1年的圈外女友結婚，由於對象並不是先前認愛相戀8年的Jessie，在不少粉絲心中投下一枚震撼彈。PTT網友隨後也針對「愛情長跑多年卻分手、交往不到1年就閃婚」的現象提出討論，透露這種例子在生活中其實很常見。

網友在PTT男女版以「畢書盡交往8年分手，太太不到1年常見嗎？」為題發文，他認為，在現今社會不少情侶也都是以這種模式結婚的，好奇是否是因為「交往太久太像家人」反而難結婚，又或是因為年紀到了不能再等，所以和結婚對象交往的時間往往不長，「大家怎麼看待這樣的事情呢？」

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文章一出，鄉民們紛紛表示這種案例比比皆是，有人認為因為交往經驗久、思想成熟了，已經深知自己要的是什麼，加上年紀漸長沒有本錢再拖，所以自然會選適合的人結婚，「堂姐跟交往16年男友分手，遇到我姐夫認識一個月就結婚」、「就被年齡逼的」、「問九把刀啊~科科」。

▲網友看法。（圖／翻攝自PTT）

另有網友認為，時間正是沖淡一切的主因，「想跟情人當家人，不想跟家人當家人」、「結婚是需要一點衝動的」、「感覺淡了VS熱戀中」、「我只能說，孤帆遠影畢書盡」、「畢盡深愛過」。

但也有人提出不同看法，他認為從現代人的高離婚率來看，結婚不見得就是愛情的終點，很多人為年紀所迫所以才「為了結婚而結婚」，最後卻發現和另一半的個性、理念不合，進而經常陷入爭吵，仍有可能會以離婚收場。

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