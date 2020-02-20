妳的乾淨度引誘我！素食店色老闆「從後面來」狂摸…她崩潰急向友求助

▲女子遇職場性騷擾，老闆聲稱擁抱是「加油打氣」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／雲林報導

小蕙（化名）在雲林某家素食店工作，沒想到上工第2日，在置物櫃放包包時，竟被色老闆以「加油打氣」名義環抱摸胸和下體，她擔心反抗會丟工作，錄下與老闆「開會」對話提告性騷擾，日前經雲林地院審理，依意圖性騷擾罪判老闆有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。

小蕙於2018年12月21日到素食店應徵，起初與老闆相處僅學工作流程而已，不料第2天上班老闆竟突然環抱她，嚇得她趕緊推開，假裝若無其事繼續工作，而第3天老闆更趁店內沒客人時，對她又抱又摸，手一路從胸部摸到下體，行徑相當誇張。小蕙雖然急忙跳脫，但內心十分恐懼，怕說出這件事會被認為不檢點，也擔心失去工作，事後她向友人求助後，與老闆攤開說明性騷擾一事，並且全程錄音提告。

老闆否認騷擾辯稱，我的擁抱是給她「加油打氣」，抱的時候手的確有往下滑，但是10秒後就被撥開了，而且抱之前都有先叫小蕙過來，並非趁人不備。與小蕙開會過程中，面對環抱摸胸一事，老闆僅以告白語氣表示「不會再有更那個啦」、「我第三天就跟你說我對你有好感了啊」、「你是我的地下情人」，還說「你的乾淨度會引誘到我想要侵犯這樣子」。

面對老闆表示好感小蕙無回應，只是激動地說「什麼地下情人，我才來5天而已」，認為短暫幾天根本無法累積深厚情誼，老闆還趁機上下其手。老闆則喊冤，覺得小蕙若不舒服應該要當下報警處理，怎麼會繼續上班，還說自己落入「桃色陷阱」。法官不採信老闆說詞，認為他僅為一己私欲，2度藉機性騷擾，犯後還不願承認，依意圖性騷擾罪判老闆有期徒刑6個月，得易科罰金18萬，全案仍可上訴。

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