國民黨擬調整兩岸論述　台企聯：不要看錯病抓錯藥

▲國民黨主席補選政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者魏有德／台北報導

國民黨主席補選將於3月7日舉行，在兩岸政策上，有人提出放棄九二共識及中斷兩岸三通等新論述，希望藉此讓外界對國民黨轉型「很有感」。對此，大陸全國台企聯今（21日)發出聲明稿表示，呼籲國民黨「不要看錯病、抓錯藥。」

對於國民黨目前的兩岸政策，黨主席補選參選人江啟臣曾表示，九二共識有點舊了，在兩岸關係上，將秉持「台灣優先」的態度，堅守民主自由是不能退縮的底線，讓下一代有選擇的權利。

另一位參選人郝龍斌曾提到，如果對岸不承認中華民國，應該不惜中斷「三通」。雖然，郝龍斌之後作出解釋，主要目的在強調善意，但這番論述仍引起外界廣泛討論。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者曾俊豪攝）



對此，台企聯聲明稿指出，最近國民黨主席選舉和中常委改選進入關鍵期，在檢討國民黨敗選過程中，有人把焦點放在國民黨兩岸政策上，甚至提出要放棄九二共識及中斷兩岸三通。這一動向，讓廣大台商和眾多支持兩岸關係和平發展的台灣鄉親「感到錯愕和震驚」。

▲大陸全國台企聯發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）

聲明稿稱，國民黨多年來堅持九二共識、反對台獨、維護兩岸關係和平發展，為台灣民眾和台灣經濟帶來眾多益處，也因此得到廣大台商和台灣鄉親的支持。事實證明，堅持九二共識是國民黨競爭優勢所在，一旦放棄九二共識，「中國國民黨將自廢武功、自毀長城，無疑將愧對支持它的台灣鄉親，也必將遭到失望民眾的拋棄。」

大陸全國台企聯也向國民黨喊話，希望從台灣百姓實際利益出發，找準問題癥結，不要「看錯病、抓錯藥」。