台製「瑞德西韋」曝光！　雪白結晶...合成純度達97%

▲台製瑞德西韋曝光。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「瑞德西韋」被國際視為治療新冠肺炎藥物，中研院今（21日）指出，該藥品目前全球搶購中，中研院7人團隊則在2周的努力下，從零到有完成純度達97%的百毫克級「瑞德西韋」。仔細觀察由中研院合成的瑞德西韋，由於未經過製藥程序故呈白色結晶狀，如雪花結晶附著在瓶底。

中研院院長廖俊智、生醫所研究員林宜玲、中研院化學所副研究員陳榮傑等人今（21日）上午一起出席中研院記者會，說明7人團隊2周合成百毫克級瑞德西韋的過程。

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▲中研院14天合成純度97%百毫克級「瑞德西韋」。（圖／記者崔至雲攝）

陳榮傑表示，由於合成原物料缺貨，瑞德西韋的起始物無法在2月6日前取得。因此直接採用自己從零開始合成的方式，研究團隊在經過10多個複雜步驟，日以繼夜趕工，其中還有一些化合物必須透過更精密的再結晶方式純化，終於在20日取得經光譜鑑定，純度達97%的瑞德西韋。

陳榮傑說，藥物合成工作艱鉅複雜，他們是僅僅7人的團隊，但每位同仁都具有強烈的使命感，盼對疫情有所貢獻，日以繼夜地投入研究，才能在短短兩週內成功合成瑞德西韋。

▲中研院7人團隊完成純度97%瑞德西韋。（圖／翻攝中央研究院）

至於這項合成藥品何時上市？廖俊智則說，後續還牽涉到很多需求，甚至藥物還沒有進行臨床證實，證明人體實驗有效，更需要與美國原廠取得授權，才能開始使用，因此現在僅能備而不用，但中研院已能自行合成藥物，展現的是國內藥物研發技術已達國際水準，希望能對國內防疫工作有所貢獻。