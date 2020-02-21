是不是處女？狼叔「動手檢查」國中女生半小時　硬扯：只是嚇她

▲國中女生遭母親同居人以「檢查」名義指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

國中女生小蕙（化名）半夜突然被母親同居人阿輝（化名）連續質問「交男友沒」、「還是處女嗎」，慘遭對方伸狼爪侵犯，胸部、大腿全被摸，甚至還被指侵，小蕙母親出現阿輝才收手。小蕙事後向同學訴苦，轉由老師協助報警，日前經台中高分院審理，依強制性交罪判阿輝有期徒刑7年3個月。

阿輝與小蕙母親交往並且同住台中，2018年1月18日半夜趁小蕙還沒入睡，拉小蕙到客廳質問「交男友、是否為處女」的個人隱私問題，並且以「檢查」名義，把手伸進小蕙衣服裡，先是撫摸胸部，手一路滑下摸大腿，再教如何接吻，不顧小蕙拒絕，還要求「不要跟媽媽說」，最後伸手指插進小蕙下體，結果小蕙母親走出來念女兒「還不睡覺」，他才停止動作。此事結束隔天小蕙雖然照常去上學，但實在害怕到不敢回家，向同學訴苦後，老師才趕緊通報處理。

阿輝辯稱，因為小蕙常常半夜玩手機、交網友，才想說要「嚇嚇她」，又說自己可能因為喝了酒，不確定當時有沒有碰到小蕙下體。小蕙則說，當時阿輝的狼行讓她嚇得狂發抖，因為健康教育課教過，知道自己的生殖器官被手指放進去，覺得很痛，還提到「叔叔說不能跟媽媽講」，整個過程長達30分鐘。

法官得知，小蕙因為擔心阿輝被關，家中恐怕會少一份經濟來源，才會長期隱忍，但是阿輝的狼行已經嚴重影響她的身心狀況，經審酌後，阿輝須給小蕙的法定代理人9萬元和解金，並且另被判刑7年3個月。

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