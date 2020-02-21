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3煞海派酒店外狂砸！1998萬法拉利前擋10秒破5洞　霸氣車主：不追究

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▲▼台中酒店外一輛法拉利凌晨遭砸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中海派酒店外，凌晨一輛市價1998萬的法拉利488Pista遭3名男子持棍棒狠砸。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中西屯區海派酒店外凌晨傳出吵鬧聲響，員警獲報後趕抵現場，怎料到場時僅發現一部新車價1998萬法拉利遭人砸損，警方不敢大意，即追查掌握犯嫌行蹤，並積極聯繫32歲被害黃姓車主到案製作筆錄，不過車主知情愛車遭砸後僅表示不願追究，異常反應令警方覺得疑點重重。

▲▼台中酒店外一輛法拉利凌晨遭砸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中海派酒店外，凌晨一輛市價1998萬的法拉利488Pista遭3名男子持棍棒狠砸。（圖／記者李忠憲翻攝）

21日凌晨1時11分許，一輛停放在海派酒店外、市價1998萬的法拉利488Pista遭3名男子持棍棒狠砸，3人猛力揮舞下致這輛法拉利的右後照鏡毀損、前方擋風玻璃也佈滿5個大小不一的恐洞，裂成蜘蛛網狀。據了解，犯嫌3人在砸車後隨即被賓士車接應離開，犯案過程前後不到10秒，行徑迅速又囂張。

警方循線找到被害車主是1名32歲黃姓男子，黃男知情愛車遭砸損反應相當淡定，僅表示不願追究，也沒有打算報警。員警見他反應異於常人，不敢大意，目前經調閱監視器，已鎖定特定犯嫌，至於詳細事故發生原因及經過仍有待調查釐清。

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▲1998萬！法拉利488 Pista首度登台　純正賽道血統注入。（圖／記者張慶輝攝）

▲▼據了解這輛遭砸法拉利488Pista市價1998萬，相當昂貴。（示意圖，與本案無關／記者張慶輝攝）

▲1998萬！法拉利488 Pista首度登台　純正賽道血統注入。（圖／記者張慶輝攝）

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