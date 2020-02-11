衛報：新冠肺炎爆發後　英國對華人的種族歧視讓人震驚

▲不少華裔在外國長期被歧視的壓力下，仍能破浪而出。圖為擁有華人血統的佳麗法蘭契絲卡‧洪奪下澳洲環球小姐后冠。(圖／翻攝自IG)

國際中心／綜合報導

英國《衛報》9日報導，大陸新冠肺炎疫情爆發後，在英華人稱遭受到的種族歧視情形「讓人震驚」。

顏森傑的弟弟日前走進曼徹斯特皮卡迪利車站的電梯時，無意中聽到有人說：「如果這些傢伙(華人)對著我們打噴嚏，我們就有麻煩了。」

顏任職法律顧問，是在曼徹斯特土生土長的華人。曼徹斯特有七千多名華人。顏說：「人們似乎把疫情怪罪到某個族群 的頭上。它暴露出某些人對華人、或看起來像華人的族群的種種偏見。在當今時代，這種偏見讓人震驚。」

新冠肺炎目前在英國僅有4個確診病例。但在英國的39萬華人仍然感覺到：當地對這場全球公衛危機的反應帶著明顯的種族歧視色彩。 據報導，在雪菲爾，一名研究生因為戴口罩在街上遭到到言語和身體上的霸凌。在萊斯特郡，有兩個被誤認為是中國人的學生在大街上被人扔雞蛋。

在亞洲國家，戴口罩阻隔汙染和預防疾病的作法很常見，但在英國，一些華人說戴口罩讓他們成為仇恨的對象。24歲的約克大學學生錢靜怡(音)表示，在公共場所戴口罩讓她感到不舒服。她說：「因為人們都會盯著我看。」聽說了在雪菲爾發生的霸凌事件後，她出門再也不敢戴口罩。她說：「我不想被攻擊。」

歧視現象不僅發生在大城市。慈善組織員工愛麗絲在德比郡的埃代爾等火車時，聽到一名婦女說，她不想讓一群看起來像東亞人的傢伙上火車。

澳洲華人DJ兼作家婕詩․王說，隨著新冠肺炎疫情暴露出更深層的偏見，是長期妖魔化華人的結果。她說：「亞洲人給人的刻板印象是溫順、不咄咄逼人，這使他們成為被取笑和嘲弄的對象。我看到有貼文說：「華人骯髒、讓人作嘔、沒文化，由於怪異的飲食習慣，感染病毒是活該。」