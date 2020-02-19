甘肅護士被剃光頭　省婦聯：自願的，應多尊重關愛她們

▲理髮師將剪下的頭髮拿到女醫護的面前展示，對方轉過臉，閉眼不意願看。(圖／截自微博「每日甘肅網」影片)

大陸中心／綜合報導

甘肅省婦幼保健院多位女性護理人員日前被剃光頭一事引爆熱議。甘肅省婦聯宣傳部李部長周三(19日)告訴大陸《新京報》記者說，據她瞭解，女護士剃光頭「確實是自願的」。甘肅省婦聯同時表示，堅決反對任何有悖一線人員意願的強迫行為，並呼籲尊重和關愛一線女醫護。

2月15日，甘肅省第三批援助湖北醫療隊出發。當中，甘肅省婦幼保健院派出15名護理人員。公開報導顯示：15名護理人員中有14名女護士被剃光頭。影片中，部分護理人員在剃髮時落淚。有理髮師還將剪掉的頭髮拿到護理人員面前「展示」。

上述報導引發巨大爭議。網友紛紛質疑說：「為什麼非得剃光頭？」、「是不是強迫的？」、「是不是形式主義？」。 甘肅省婦幼保健院稍早前接受媒體訪問時表示，剃光頭是女醫護們自願的，醫院並未強迫。

甘肅省婦聯宣傳部李部長則向媒體表示，根據省婦聯對相關情況調查所知，甘肅省婦幼保健院的女護士剃光頭「確實是自願的」。 李部長稱，之前，甘肅省已經派出幾批醫療隊趕往武漢支援。根據前方一線醫護人員的回饋和建議，這批女醫護自願將頭髮剃光。「另一方面，這也是保護自身的安全。」

李部長說，起初的報導由於拍攝方式、表達方式的不恰當，確實引起非常多的質疑，造成很大負面影響。據其瞭解，報導中被剃光頭的護理人員落淚有較複雜的因素，不能單純解讀為「因為落髮而落淚」，其中還包括即將趕往一線、即將和親人離別等因素。

甘肅省婦聯表示，會持續關注一線女醫護人員及其他工作人員的身體和心理健康，堅決反對任何有悖於一線人員自身意願的強迫行為。此外，甘肅省婦聯呼籲，應尊重和關愛一線女醫護，瞭解她們內心真正的想法，支持她們。

▲新冠肺炎肆虐，武漢女護士單霞上月把一頭長秀髮剃光。（央視網）