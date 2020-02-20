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有拜有保佑！花蓮女土地公廟拜拜遺失包　巡邏警及時尋獲歸還

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▲▼員警執行夜間勤務，發現土地公廟內椅子上有個手提袋，內有現金新台幣2萬元及多種證件。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼員警執行夜間勤務，發現土地公廟內椅子上有個手提袋，內有現金新台幣2萬元及多種證件。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮大禹里里民張姓女子日前至社區土地公廟拜拜祈福後，一時疏忽將所攜帶的包包遺落在椅子上返家時才發現，遍尋不著包包也想不起掉落到何處，急得如熱鍋上的螞蟻；在心急如焚下也完全忘了向守護地方的派出所報案請求協尋，最後還是警方拾獲後主動電話聯繫告知後，張女才脫口而出的說，對喔！怎麼忘記向地方的守護神求援。

花蓮縣警察局玉里分局大禹派出所警員楊承翰、邱瑞騰、日前執行晚間巡邏勤務，巡經大禹里大禹社區土地公廟，赫然發現椅子上有一個手提袋，經打開檢視內有現金新台幣2萬元及多種證件；員警立即返所聯絡失主張女前來派出所領取。

▲▼員警執行夜間勤務，發現土地公廟內椅子上有個手提袋，內有現金新台幣2萬元及多種證件。（圖／記者王兆麟翻攝）

張女包包失而復得開心與員警合影並道謝。

警員楊承翰表示，張女當天下午2點多至土地公廟拜拜，拜完後便離開，返家後因到處找不到包包，心急的忘記向派出所報案請求協尋。

員警比對身分比確定及由張女清點證件、金錢無誤後，依規定將包包及錢財發還給，張女慶幸包包失而復得，直誇員警即時高效率的發還遺失物，也感謝兩位土地公的顯靈保庇及協助，讓包包內的錢財及證件完好如初。

分局長呂育騰表示，警察工作除了治安及交通本務外，為民服務也視同分內之事，呼籲民眾，東西遺失時要盡快至當地派出所報案，派出所可以即時協助找尋，避免錢財的損失。

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