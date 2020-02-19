老母親的磅秤是寶！農民第一次做生意就弄丟　警助找回含淚緊抱

▲青色磅秤失而復得，陳姓男子開心與員警合影。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

家住台東縣東河鄉陳姓民眾17日中午神色慌張來到豐濱分駐所報案稱，遺失一個青色磅秤，當時賣完柳丁後離開放在道路旁忘記帶走，到了下一地點販賣時才發現，他沿著來時路遍尋不著，只得報警求助，請求警方一定要幫他找到，因為磅秤是年邁老母親退休後交給他使用的，雖然年紀很大了，但是量秤斤兩還是非常準確，如果不見了心裡非常難過。

當時所內備勤警員潘可浚了解案情後前往該遺失地點訪查調閱監視器，並將轄內列管慣竊及從事回收物品買賣之人列為查訪對象，另以地緣關係先行訪查位於豐濱衛生所旁的豐濱圖書館，經詢問圖書館管理員稱確實有好心人士撿到一只青色的磅秤放到圖書館內，員警初步查看後大致符合報案人陳男描述遺失之磅秤特徵，為求慎重立即聯絡陳姓民眾來到圖書館，比對吻合就是其遺失的磅秤，陳男對於警方尋回其母親留給他的磅秤深表感激之意，眼角含淚緊抱著尋回的青色磅秤，口中不斷說出「感恩！」二字，謝謝處理員警，並對員警大大比個「讚」。

▲陳男表示，雖然磅秤有些年紀了，但是還是非常準確。

但為何一只磅秤會讓其慌張至此，耐人尋味，員警在陳男情緒稍微平靜後，細細詢問才知，這個磅秤是他年老的母親過去用來做菜頭粿的磅秤，使用已久卻仍然十分準確，現在母親退休交給他使用，這磅秤對他來說別具意義，而陳男卻在第一次出來做生意因一時疏忽將磅秤遺忘在路旁，心中相當自責難過，在員警的熱心協助下及時尋回內心十分感激，陳男因心裡激動且不善表達，口中只能不斷重復「感恩！」二字來表達心裡滿滿的謝意，感謝員警以及那位幫他把磅秤送到圖書管的好心人。

豐濱所所長呂凱寰呼籲民眾若有拾獲他人物品，務必送往臨近派出所報案招領，千萬不要心存僥倖的據為己有，以免觸犯侵佔遺失物的罪責；另外提醒來往豐濱地區的居民及遊客，出門在外一定要注意自己隨身物品，離開時務再次檢查東西是否遺漏，以免造成難以挽回的損失。

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