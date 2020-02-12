了解自己屬性、從合適平台開始　靠2技巧輕鬆成為「百萬收入網紅」

▲經營自媒體的第一步：了解自己的屬性，把自己放到適合的平台從零開始。（圖／取自免費圖庫negativespace）

作者：許維真（梅塔／Meta）

摘自：《自媒體百萬獲利法則：寫給完全素人的「3333網路獲利計畫」》

【如何從0開始被看到？】

這大概是我在線上直播或實體演講中最常被問到的事情。選擇比努力重要。如果你和我一樣，無法天天寫太多字數的文章，或者對於網站SEO完全沒有興趣，而是比較喜歡與網友即時互動，那我建議或許可以放棄經營部落格，直接選擇直播或影音平台。

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了解自己的屬性，把自己放到適合的平台從零開始，並不可怕；可怕的是，沒認清楚自己、沒選對適合的方法。像我摸索多年後，很慶幸Facebook在開放直播的初期，我就投入嘗試，擁有了「先驅者」的優勢。總之，不論你選擇了哪個平台，當你從零開始，都可以創造機會。

我比較熟悉Facebook與Instagram，所以分享這兩個平台經營上常用的tips，希望對大家有所幫助：

1. 善用＃（主題標籤）

相信不用我再多說，善用＃可以為你帶來神奇的機緣。比如這本書的出版，就是因為在一書一觀點上使用＃而被看到，就此改變了我的人生。在此之前，我沒想過自己可以出書成為「作家」。你永遠不知道神奇的「＃」為你開了什麼門。

2. 持續私訊

直到現在，我遇到喜歡的作者或想邀請合作的創作者，都會持續提出互利的合作方式，可能因為我有Facebook藍勾勾效應，對方都會注意並且回應我。我也很感謝這樣的長期策略讓我認識到了平常生活中根本不可能相遇的神人，這就是網路世界。

不論是哪個平台，只要有機會，我就會提出「聯名合作」，或是給予對方推廣產品的建議。當然，私訊邀請或是與陌生網友建立關係，本來就不是容易的事情。如果你擔心太過突兀，甚至是得罪本來想建立關係的網友，那麼，以下分享我如何與想認識的作者聯繫：

Dear○○你好

我是＃一書一觀點的創辦人維真

明年也即將出書 ➜【建立共同點】

跟青年職涯發展中心合作每月一次的公益讀書會超過三年，看到您的這本書很受感動，不知道明年有機會邀請您來分享嗎？

時間是○月○號，車馬費＋半小時新書分享×,×××元上下 ➜【目標明確】

以下是個人網路關鍵字與名片 ➜【讓對方知道你在哪個領域】

「許維真 自媒體」「許維真 旅行」「一書一觀點」

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之後，我會主動提到：「除了這次的講座，後續還可以共事，或者需要什麼推薦或幫忙，我都很樂意協助！」這樣會很奇怪嗎？當然不會！現在的年代，大家都很忙。許多訂閱我的服務的VVIP都說我有一種神奇的能力──在網路世界，透過社群媒體，把有共同價值觀的朋友們串聯在一起；然後從我提供的服務中能獲取最多價值的人，無論是獲利、名聲，還是達成KPI，這樣的人往往都是鐵粉。不論你用哪種平台，我都建議類似的過程與方法：

主動而且有禮貌地聯繫，提供對方「雙贏」的合作條件，努力創造長期且共好的合作成果。

再舉一個實際的例子，我不會向有影響力或有資源的朋友討案子或人脈，我知道這些公眾人物總是被人企圖從他們身上得到「什麼」，而且每天幾乎都被好幾百封私訊洗版，無法馬上回應（一個月看一次就不錯了）。如果你要結交厲害且有資源的朋友，並且擁有長期穩定的友誼，請一定要記得一件事情──不要讓對方覺得被利用或者被消費等不舒服的感覺。就像我永遠只講重點與提供雙贏的合作。不妨用心做功課，研究對方的事業或生活上「需要你的地方」。如果你擁有可以將對方的需求填補起來的知識與技術，也許就能認識這樣的貴人。

你可能會說：「梅塔，我又不像妳，可以幫對方的品牌曝光與加分，我也沒有資金！」那可以思考看看：假設你是酒商，可以免費提供三個月的酒；你是工程師，可以幫對方架設網站；你是設計師，可以幫對方製作banner。至少一個月與對方私訊互動一次，每次都提供「福利」。這並不是討好，要讓一個完全不認識你的人開始信任你，本來就要有半年以上的準備，而當這樣有影響力的人士開始與你有合作關係，他其他擁有資源的朋友就會看到與你聯名合作的好處，主動聯繫你。甚至與你合作的這些有影響力的朋友，會轉介優質客戶給你。

許多人擔心被拒絕或已讀不回。但若你持續聯繫，一定會找到某個願意給你機會的朋友。珍惜這些有影響力的人的時間，並提供對他們有幫助的事物與資源，你很快就能提升自己的人脈圈與水平，而且交到許多朋友。

這種方式一開始非常冗長無趣，而且在很多人眼裡是浪費時間，可是這也代表會去做的人很少，我喜歡去嘗試有利基但是辛苦的事情，因為去做就會勝出、被看到，當然下廣告或是付錢找公司合作也是一種方法，但如果你和我一樣從零開始摸索，或許你可以嘗試這一步。

★本文經遠流出版授權，摘自《自媒體百萬獲利法則：寫給完全素人的「3333網路獲利計畫」》。

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