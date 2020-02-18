0錄取通知卻被問「怎沒來上班」　她一報到秒失業：你們都姓王...超扯對話曝

▲面試示意圖。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

許多雇主應徵員工時常遇到不少荒謬事，不過反過來，也有很多應徵者碰上有苦難申的窘境。一名女網友就曝光某公司搞錯應徵者的超扯烏龍，明明多次打電話提醒她要記得報到，實際到場後公司才發現錄取的是「另一名王小姐」，讓她氣炸「有公司這樣的喔？」

一名女網友在臉書「爆怨公社」分享荒謬到炸的求職經驗，她表示自己上上個週四到某間公司面試，結束後對方說「週五下午5點前會通知」。然而約定時間到後，原PO並沒有接到任何通知，心想按照常理來說，應該就是沒有錄取的意思。

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沒想到到了隔週週一（10日）的上班時間，那間公司卻打來問她「怎麼沒來上班？」原PO聽完一頭霧水，確認是先前面試的公司無誤後，反質疑對方「你們又沒通知我去上班！」不過公司方接著直接轉移話題，問她能不能12日到職；原PO解釋最快要到17日，因為必須先在現在的公司辦離職和交接，雙方也達成共識。

▲原PO明明沒收到任何錄取通知，公司卻突然打來問她「怎麼沒來上班？」（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO說，後來到了12日和14日，公司都還有人貼心致電提醒她「2月17日記得來報到。」沒想到，17日早上8點她準時到新公司辦理入職手續，報上名字後，承辦人員卻遲疑了，還打給主管講了一會兒的電話。

「抱歉，我們通知的是另一位要來報到。」原PO聽到對方這樣回應超傻眼，趕緊表示自己上週都有接到公司電話，但對方卻回覆「因為你們都姓王，我以為通知的是另外那一位，結果是你來，所以上禮拜都打你的電話？」

「傻眼捏！有公司這樣的喔？通知人來上班通知成這樣！」原PO沒有錄取新工作就算了，更慘的是，她已經辭掉上一個工作，目前呈現一個失業的狀態。

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們氣暈直喊「太誇張」，「通知的人也太不適任」、「連誰都搞不清楚，雖然很衰，但我覺得這種公司還是不要待好了」、「是我就鬧到那公司開除她」、「這個人資，很傻眼」、「這公司太扯了」、「可以申訴嗎」。

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