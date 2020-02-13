邊玩邊賺錢！經營自媒體第一步：21天內找到「監督你」的支持者

▲自媒體經營初期，最好將內容分享給「支持者」就好。（圖／pixabay）

作者：許維真（梅塔／Meta）

摘自：《自媒體百萬獲利法則：寫給完全素人的「3333網路獲利計畫」》

【案例──從對桌遊的熱愛找到邊玩邊賺錢模式的板主C】

粉專「兒童玩桌遊想享人生」的板主C曾是某科技公司的超級業務員。在訂閱我的服務的時候，由於太過要求自己的業務績效，導致健康出現問題而離職。當時C的身心靈需要平衡。我也發現到，她非常喜歡參加不同的活動，因為大家共同參與，會讓她擁有一種「家」的歸屬感，這也是為什麼她喜歡可以與許多人接觸的業務工作。

請繼續往下閱讀...

我推薦她使用一些App，例如透過Facebook Local參與不同的在地活動。另外，C擁有存了二年以上的生活積蓄，對她來說健康是最重要的。Facebook Local常舉辦有趣而且平價，又是在地的活動，C可以一邊休養，又每天參與各種活動。

邊玩邊賺錢的桌遊計畫

「既然妳那麼喜歡參加活動，為何不創造一個大家因妳而聚在一起的活動？」

我建議C可以透過之前的業務能力與人脈資源，與當地商家談互惠合作，每月至少辦一場以上的收費桌遊活動。我曾經參加過她舉辦的桌遊活動，發現她很會選擇遊戲種類，連我這種不愛玩桌遊的人，都玩到忘了時間。

最初的策略是，一個月舉辦數場桌遊活動，每月支出3,000元以下，包含場地租借費與粉專廣告投放費，初期的客群都以當地人為主。

開放性思考

有關這個一邊玩一邊獲利的假日桌遊計畫，C後來想鎖定「兒童客群」。然而我建議鎖定「銀髮族群」，這樣一來，不論是開發後續的企業內訓或是其他合作，都會有更廣的發展。不過C提到，摸索的初期先持續經營自己擅長的領域，才會有動力一直辦下去。

「梅塔，就像妳說的要開放性思考，妳怎麼知道這些孩子的爸媽未來不會成為我的『銀髮族』客戶呢？」

她這麼一說也有道理。畢竟我的觀點是，做自己感到有能量的事情一定會賺錢；但是做會賺錢的事情不一定能為自己帶來能量，也未必可以持續下去。

用照片記錄與hashtag

C從2018年九月開始，直到本書出版，已經累積舉辦超過十五場以桌遊為主的各種主題活動，除了2019年一月休息而停辦之外，平均每月都穩定舉辦三場以上的活動，收入8,000元以上。

我也建議C如果考慮長久經營，未來可以與朋友合開活動公司或相關協會等。在此之前，我一直提醒C要透過自媒體累積活動作品集。C在每場活動結束後，會在照片上註明第幾場活動（因為她常常忘掉），然而我建議，與其要求每張照片都配好完美的文案後再發布，還不如「先求有，再求好」，持續用照片「記錄」，然後一定要用＃來hashtag合作廠商，並記得每次合作的窗口。

我永遠記得從零開始就一直支持我的老客戶，並且與這些支持者保持一定的聯繫，而這些支持者往往也會因為認同我的價值觀，持續轉介合作機會給我。但許多人在自媒體獲利的路上，花費太多時間在「陌生開發與提案」，非常可惜。陌生開發並沒有不好，但是浪費太多時間在「可能會被拒絕」，而沒有持續經營與創作，反而會錯過真正的機會女神。

梅塔總結①──尋找各種支持者

自媒體經營初期，最好將內容分享給「支持者」就好。與其想讓所有人都支持你，不如從一小部分的支持者開始。至少利用一個月的時間測試，你可以看到前幾個個案，我幾乎都是這樣建議。

*展開自媒體微創業行動的二十一天內──尋找會監督你的支持者

就是會對你說「你不是說○點要直播？」「你不是說要直播○本書？」的支持者。

*展開自媒體微創業行動的二十一天後──尋找不同角色的支持者

就是當你說「這三週我已經完成○○○內容」的時候，除了鼓勵你，還會給你建議的支持者。這種支持者可以讓你養成調整與優化的習慣。

在這個階段，還可以尋找比你厲害的自媒體前輩支持你。想持續做一件事情，又想要成長，重要的是支持者的存在。

梅塔總結②──開啓學習模式

如果可以的話，最好把自己學會的事情教給別人。學習理論中有一種說法，學習成效最高的方式，就是將所學再轉教給他人，如此一來就可以記住所學的90％，也就是將input轉換成output。例如將學到的知識分享在部落格，或剪輯成影片分享到網路社群。另外如果時間允許，請訂閱者問你問題。因為馬上回答問題，就會變成體驗式的記憶，這樣學習與內化的效率會大幅提升。一書一觀點也是結合這兩大元素，我將閱讀後實作的經驗透過直播分享，並且在每集直播上詢問收看者問題，然後立即回覆。

其實，人類是一種與其「為了讓自己開心」，更會「為了替自己開心的人」而發揮能力的生物。經營自媒體，就是仰賴支持者的存在。愈是厲害的自媒體創作者愈能影響周遭的人，替他開心的支持者也會更多。為了感謝訂閱者、讓支持者開心，於是持續朝目標前進。

每次收到看完一書一觀點的粉絲私訊，聽他們分享我的直播內容解決了生活中哪個問題，就是我經營自媒體的意義──做自己開心的事情，又可以日行一善，幫助到需要的人。這樣每日充實的幸福感，讓我希望更多人可以感受到經營自媒體的樂趣，也是這本書出版的意義之一。

★本文經遠流出版授權，摘自《自媒體百萬獲利法則：寫給完全素人的「3333網路獲利計畫」》。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有！