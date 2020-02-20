白牌司機一家5人染疫！雲林抄查違規白牌車　檢舉獎金最高30萬

▲雲林縣警察局交通隊加強取締白牌車，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2,500萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣新冠肺炎確診死亡第一例為白牌車駕駛，防疫與白牌車營業問題引發社會各界關注；雲林監理站指出，公路法已修正，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，有1萬至30萬元檢舉獎金，20日上午會同雲林縣警察局交通隊加強取締白牌車，並呼籲民眾搭乘合法計程車等公共運輸。

雲林監理站說明，自用車違規經營計程車客運業(俗稱白牌車) ，本來就是雲林監理站、雲林縣警察局稽查取締重點，現為更強化運輸服務防疫措施，除持續針對相關管道宣導民眾搭乘合法計程車、擴大取締非法業者外，並與各計程車公(工)會合作強化計程車駕駛人及車輛各項防疫措施。

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雲林監理站站長吳孟峰表示，白牌車多在車站攬客或以電話預約方式，雲林監理站會同雲林縣警察局於轄內之運輸場站及重要地點加強取締，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2,500萬元。

吳孟峰說，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。另外，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人新臺幣1萬至30萬元之檢舉獎金。

吳孟峰強調，目前防疫期間，雲林縣有車行的計程車115輛、個人車行有101輛，全都依規定進行清潔消毒，並因應中央政策，日前已發配7000片口罩給所有車行，「1週領1次，1次領7片」讓駕駛達到防護作用。

▲20日上午會同雲林縣警察局交通隊加強取締白牌車，並呼籲民眾搭乘合法計程車等公共運輸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監理站會同雲林縣警察局於轄內之運輸場站及重要地點加強取締，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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