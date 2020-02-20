全家開賣台糖酒精　顧客提早座位區等候！10點一到馬上秒殺

▲雲科大附近全家便利商店分店緊鄰學生宿舍區，店員表示，可能因為還沒開學的關係學生不多，前來購買酒精的年齡層還是以中年人居多。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情居高不下，為緩解酒精一瓶難求的現況，台糖推出75%平價防疫酒精，於今(19)日起在全家便利商店開賣。每家分店配送瓶數不一，每位民眾限購一瓶，斗六市中山路全家社口店最早就有民眾8點30分來等，六瓶在10點01分完售。

配合防疫中心需求，台糖全力趕工生產75%平價防疫酒精，每瓶容量為350ml、售價45元，在全家便利商店開始販賣，每人限購1瓶，且依政府相關法規18歲以下不得購買，位於斗六鬧區的社口店、緊鄰雲林科技大學附近的龍潭店發配6瓶、四維店則僅發配1瓶，均在一開賣即秒殺。

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全家便利商店社口店員表示，購買酒精的民眾最早約8點半就到店內的座位區喝飲料等候，接著其他消費者陸續都在10點前就到店內一同等到10點整結帳；緊鄰雲林科技大學的龍潭店配發6瓶，最早來等候購買的民眾約9點40分抵達，依序排隊結帳，在10點03分完售，而另家四維店僅配發到一瓶是一位9點40分近來等的民眾所購買。

雲科大附近全家便利商店分店緊鄰學生宿舍區，店員均表示，可能因為還沒開學的關係學生不多，前來購買酒精的年齡層還是以中年人居多。

▲雲科大附近全家便利商店分店緊鄰學生宿舍區，尚未開學學生不多，前來購買酒精的年齡層還是以中年人居多，均在10點一過即完售。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲緊鄰雲林科技大學的龍潭店配發6瓶，最早來等候購買的民眾約9點40分抵達，依序排隊結帳，在10點03分完售。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林科技大學旁的全家四維店僅配發到一瓶是一位9點40分近來等的民眾所購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

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