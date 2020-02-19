為7片口罩往返其他鄉鎮　計程車司機：希望更方便領取

▲新冠肺炎疫情影響遊客、返鄉民眾搭計程車意願降低，計程車司機希望政府的好意可以有所調整，給載客率已驟降的計程車司機們一個方便。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心19日下午公布，新冠肺炎中部家庭群聚事件採檢2百多名接觸者中，有4人確診，其一60歲女性為確診死亡白牌客車駕駛胞妹；此事件讓計程車司機的防疫問題更引起重視。交通部長林佳龍對此宣布口罩一周發7片，雖如此，雲林計程車司機則反應，僅透過駕駛員工會發放不便利，盼能彈性調整。

雲林縣駕駛員工會監事劉清彬指出，一周發7片口罩政策實施以來，無靠行的個人營業車司機部分由雲林縣駕駛員工會發放，較無爭議。但靠行司機必須要從他地往返虎尾鎮找工會理事長領取口罩，其實不方便。

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劉清彬說，以他為例，平時均在斗南火車站前排班載客，並不是常有機會可載客到虎尾，必須要特地撥空前往，而雲林20鄉鎮市共300多部計程車，一半以上都在斗六市，從斗六要到虎尾花費時程更長，尤為不便，建議政府如果可行，是否在本人同意下可委由他人代領。

劉清彬提到，新冠肺炎疫情影響遊客、返鄉民眾搭計程車意願降低，以往他一天平均可載客7、8位，兩週來減少為3組客人，希望政府的好意可以有所調整，給載客率已驟降的計程車司機們一個方便，也更能有效達到防疫落實健康安全的環境。

▲計程車司機指出，一周發7片口罩政策實施以來，靠行司機必須要從他地往返虎尾鎮找工會理事長領取口罩，其實不方便。（圖／記者蔡佩旻攝）



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