趴趴走重罰100萬　黃珊珊「沒抓到也沒用」：國際旅客全身上下就那些錢

▲黃珊珊。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日拍板紓困特別條例。行政院宣布，針對居家隔離、檢疫者，如果違反規定「趴趴走」，最高處100萬元罰鍰。對此，北市副市長黃珊珊20日表示，監控裝備箱裝好吧，監控裝備不裝好，有這個罰則也沒用，「沒有抓到也沒用」，如果有APP確定抓的到，「這100萬才有意義啊」。

黃珊珊表示，現在不是重罰的問題，是如何讓他在家不會想要違規，他會警惕， 即使一直重罰，但是問題是他沒錢也沒用，國際旅客他全身上下就那些錢，如果是這樣，寧可就把他直接居家隔離，「我管你多少錢，就把你放在那邊，關在一個地方」、「給他協助，不是只是把他關起來，他真的需要看病、有物資的需求，還是要幫忙」。

黃珊珊認為，「我們已經罰很重了，台灣一個薪水兩三萬塊」，又沒有地方給他去，一樣沒又監控的設備，「他犧牲了自由14天，其實就是為了保護大家，大家應該想一個東西協助他，讓他覺得不是alone（孤獨）的」，「我居家檢疫是招誰惹誰了？」，去中港澳也不是故意去違規，只是因為疫情所以他犧牲了自由，要讓他覺得在居家隔離是保護自己保護大家。

「偶爾會有人想要闖，那就是讓他闖的時候付出很大代價。」黃珊珊強調，要讓他知道，有這條線在，如果又沒有任何機制，怎麼知道他有沒有越線，「一越線就抓罰很重，但你有沒有告訴他，那條線在哪，或是讓他說這線都不能跨過去」，讓他覺得欸跨過去會被抓到。

黃珊珊認為，所有犯罪的人都不是怕被判刑，而是都認為自己不會被抓到，所以重點是要讓他覺得，他會被抓到，他才不會違規，「所以我們目的不是要他不犯罪，而是要他認為他會被抓到」，否則罰多少都是一樣，這是犯罪心理學。

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