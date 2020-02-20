影／發病29天才確診！　專家：病毒恐早已進台灣...應比照新加坡模式

▲專家建議，政府可採取新加坡的政策，民眾輕症就自我隔離，而非集中管理。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸升溫，中央流行疫情指揮中心昨(19)深夜緊急公布新增1例「本土」病例，全台累計24例。第24例是北部60多歲女性，近2年無出國史，發病29天後，在19日確診，目前指揮中心掌握密切接觸者共360人。消息一出，不少民眾擔憂是否會有社區感染的風險。

對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，第24案的婦人在發病的當下，台灣並沒有針對中國有任何入境限制等措施，代表新型冠狀病毒早就進入台灣。不過，由於該婦女發病29天才確診，但這期間台灣尚未爆發明顯的群聚感染，這代表該名婦女並沒有明顯的疫情，民眾別過度恐慌。

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施信如進一步解釋，此案例的出現，也代表政府應該找出不同的應變方式，如果肺炎疫情持續擴大，甚至出現明顯的群聚、重症，建議可像新加坡的政策一樣，若病症輕就在家休息、自我隔離，而非集中管理。

▲醫師建議，計程車司機要特別注意感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

前衛生署疾病管制局局長蘇益仁表示，社區感染有不同程度，包括社區傳播，都是社區傳染不同程度的散播方式，不知道來源都有潛在可能性。

蘇益仁進一步指出，第24例29天才確診，相隔那麼多天，並沒有造成比較明顯的傳染，所以不需那麼緊張，目前最重要的就是持續追溯，不要有漏網之魚；領導者要做超前佈署的工作，甚至也可以演練一下，公布標準建議流程。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬提到，之前就有確診病例是擴大篩檢找出來的，擴大篩檢很廣，每天都有上百位在做篩檢，且台灣跟其他地方和中國大陸的接觸較多，建議民眾要注意「避免兩公尺內」的接觸，計程車司機也要特別注意感染風險。