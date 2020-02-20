蘇貞昌：配合居家隔離檢疫者酌予補貼　不配合將嚴查法辦

▲蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日上午拍板紓困特別條例，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續將送立法院審議。行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁隨後前往立法院拜會民進黨團，蘇貞昌表示，因應武漢肺炎有種種必要隔離措施，若配合政府措施因而受影響將酌以補貼，若不配合者不僅將嚴查法辦，也不會給予補助。

行政院會20日上午通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續將送立法院審議。

民進黨團20日中午舉行黨團會議，蘇貞昌、陳其邁與政務委員羅秉成等人也前往黨團大會致意，爭取黨團成員支持特別條例草案，盼能儘早通過特別預算。

▲蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌受訪時表示，現在世界各方情勢變化快速，像是去年中美貿易戰，台灣因為已經改善投資環境且政府因勢利導，所以連聯合國報告都說台灣反而在這個危機中「賺最多」。

蘇貞昌說，今年的武漢肺炎台灣再度受到衝擊，政府一定會協助受到衝擊的產業，包括台商也希望藉這個機會能走出困境，更能藉此機會改變體質，讓整個產業更升級，讓危機變成轉機。

蘇貞昌強調，希望這次的疫情不要有傳染擴散，所以有種種必要的隔離措施，看到很多企業、個人，中央、地方大家都一起配合，做到滴水不漏，如果有配合因此受到影響，政府都會酌予補貼，相關細節及具體內容等條例通過、特別預算審議通過後，自然會向各界報告，若不配合者不僅將嚴查法辦，也不會給予補助。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



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