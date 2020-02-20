　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：配合居家隔離檢疫者酌予補貼　不配合將嚴查法辦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日上午拍板紓困特別條例，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續將送立法院審議。行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁隨後前往立法院拜會民進黨團，蘇貞昌表示，因應武漢肺炎有種種必要隔離措施，若配合政府措施因而受影響將酌以補貼，若不配合者不僅將嚴查法辦，也不會給予補助。

行政院會20日上午通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續將送立法院審議。

民進黨團20日中午舉行黨團會議，蘇貞昌、陳其邁與政務委員羅秉成等人也前往黨團大會致意，爭取黨團成員支持特別條例草案，盼能儘早通過特別預算。

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌受訪時表示，現在世界各方情勢變化快速，像是去年中美貿易戰，台灣因為已經改善投資環境且政府因勢利導，所以連聯合國報告都說台灣反而在這個危機中「賺最多」。

蘇貞昌說，今年的武漢肺炎台灣再度受到衝擊，政府一定會協助受到衝擊的產業，包括台商也希望藉這個機會能走出困境，更能藉此機會改變體質，讓整個產業更升級，讓危機變成轉機。

蘇貞昌強調，希望這次的疫情不要有傳染擴散，所以有種種必要的隔離措施，看到很多企業、個人，中央、地方大家都一起配合，做到滴水不漏，如果有配合因此受到影響，政府都會酌予補貼，相關細節及具體內容等條例通過、特別預算審議通過後，自然會向各界報告，若不配合者不僅將嚴查法辦，也不會給予補助。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

新北居家檢疫失聯郭富文找到了！投宿於桃園旅社
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接觸者送驗
政府增加口罩配貨量！藥師累翻崩潰喊「我不OK，你來發」　公會緊急說話了

更多熱門新聞...

罷免成功機率高？張雅琴怒轟韓國瑜　「你再繼續嗆陳時中啊」
血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？
開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
少婦剖腹產隔天身亡…夫拔下她婚戒崩潰　婦產科遭控過失回應了
美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播　這五個亞洲國家也入列
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趴趴走重罰100萬　黃珊珊「沒抓到也沒用」：國際旅客全身上下就那些錢

台胞證、持第二本護照恐成防疫破口！行政院：研擬做法中

蘇貞昌：配合居家隔離檢疫者酌予補貼　不配合將嚴查法辦

北市自訂「14天內2例」就停課　籲中央考量潛伏期

寶島通訊民調／81％民眾肯定政府「防疫」作為、蔡英文施政滿意度達71％

政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」最高罰100萬

吳斯懷「舔共」遭圍剿　江啟臣緩頰：他畢竟是軍人出身...

北部爆確診案例　黃珊珊喊話中央：若在北市應清楚告知

蘇貞昌：吳斯懷質詢稿令全民憤怒　對疫情毫無幫助

F-16V軍售案後　蔡英文接見薛瑞福再提美國支持台灣加入WHO

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

趴趴走重罰100萬　黃珊珊「沒抓到也沒用」：國際旅客全身上下就那些錢

台胞證、持第二本護照恐成防疫破口！行政院：研擬做法中

蘇貞昌：配合居家隔離檢疫者酌予補貼　不配合將嚴查法辦

北市自訂「14天內2例」就停課　籲中央考量潛伏期

寶島通訊民調／81％民眾肯定政府「防疫」作為、蔡英文施政滿意度達71％

政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」最高罰100萬

吳斯懷「舔共」遭圍剿　江啟臣緩頰：他畢竟是軍人出身...

北部爆確診案例　黃珊珊喊話中央：若在北市應清楚告知

蘇貞昌：吳斯懷質詢稿令全民憤怒　對疫情毫無幫助

F-16V軍售案後　蔡英文接見薛瑞福再提美國支持台灣加入WHO

呼叫姓「林」朋友！五星酒店玩對對碰「最低999元就能住」

中職／超省球！4局僅用42球　索沙挨2安讚味全打得好

肺腺癌研究新突破！　中研院：「垃圾基因」讓癌細胞長更快

手腳環抱19分鐘「悶死10月大男嬰」！「我們的」托嬰中心保母遭起訴

趴趴走重罰100萬　黃珊珊「沒抓到也沒用」：國際旅客全身上下就那些錢

羞恥心與健康的PK！「豹紋口罩」讓他崩潰...網羨慕：下次會有迷彩的嗎

丫頭罕見辣舞「狂開M字腿」拼了！　男友也在場…「偷瞄旁邊啦啦隊女神」全被拍

台胞證、持第二本護照恐成防疫破口！行政院：研擬做法中

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

快訊／新竹縣消保官辦公室遭廉政署搜索　縣府證實：是真的

政治熱門新聞

連署書衝破45萬！尹立籲韓知進退　高市府回應了

快訊／居家隔離、檢疫趴趴走！政院拍板：最高罰100萬元

賴品妤變身「霸氣總裁」　網爆動：一定要這麼帥嗎？

吳斯懷首次質詢曝光　陳柏惟：吳斯懷準備下架台灣

CM11戰車「輾爆計程車」照曝光

韓粉絲後製影片　看韓市府為高雄做什麼

泛綠批質詢侮辱台灣　吳斯懷：不在意情緒反應

傳散播疫情謠言將祭重罰　藍委：不要動不動就處罰民眾

「歡樂無法黨」正式成立　網瘋搶入黨

謝長廷曝鑽石公主號現況　確診婦人沒症狀！夫哀求上包機被婉拒

蔡英文視察伸手摸口罩原料？府還原實情痛斥

配合居家隔離未領薪者可申請補償

鑽石公主號包機已獲日方許可　19位國人最快21日晚間抵台

寄天上雲兒　關中出書悼愛女

更多熱門

相關新聞

北市自訂「14天內2例」就停課　籲中央統一

北市自訂「14天內2例」就停課　籲中央統一

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，全國中小學將在2月25日開學，教育部20公布停課標準，1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課。北市副市長黃珊珊表示，比較困惑的是1個月內2位（確診），還是14天內2位，或是2個月內2位，才是全校停課，呼籲中央確認。

政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」最高罰100萬

政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」最高罰100萬

寶島通訊民調／81％民眾肯定政府「防疫」作為

寶島通訊民調／81％民眾肯定政府「防疫」作為

香港停課「發學生津貼」每人可領1萬3千元

香港停課「發學生津貼」每人可領1萬3千元

美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播

美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎紓困條例蘇貞昌行政院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

停課標準拍案！1校2例即全校停課

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面