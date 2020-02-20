反制罷韓！粉絲後製影片…要大家看一年多韓市府為高雄做什麼

▲原本這段影片是韓國瑜就職週年記者會上撥放的影片。（圖／高市新聞局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓行動正如火如荼展開中，為了對抗這個聲浪，就有韓粉加工整理韓市府團隊的政績，包括路平、治水、拆除陸橋、觀光、幸福小黃、設青年局、校園雙機、雙語教學等，希望讓更多人看到韓國瑜的努力，就連國民黨主席補選參選人、立委江啟臣也在臉書分享影片，指出「幫助韓國瑜市長，幫助高雄市政府面對這次的危機！」

▲韓國瑜面對罷韓議題低調，但粉絲們紛紛想幫韓國瑜拉回聲勢 。（圖／記者翁進忠攝）

面對罷韓團體來勢洶洶，雖然韓國瑜低調不多談，但韓粉們已經開始動起來，Youtube帳號「水桶」就PO出一段3分多鐘的影片，內容點出韓國瑜任內政績，包含路平、治水、刨鋪388條道路，改善面積超過280.9萬平方公尺，新開闢道路累計15萬平方公尺，減少重複挖掘並新鋪路面禁挖一年，完成清疏量103.1萬噸，改善20處淹水點、170處雨水箱涵修復。

另外，拆除陸橋、推動觀光帶進人潮、設立捷運網絡、另外，幸福小黃、青年局創立幫助青年人創業、校園雙機、雙語教學等，一項項列出，就是希望外界能多了解韓國瑜。就連國民黨主席補選參選人、立委江啟臣也在臉書分享影片，指出「韓國瑜市長所帶領的市政團隊這一年對於高雄的付出與實踐，絕對是無法抹滅的！讓我們一起分享出去，幫助韓國瑜市長，幫助高雄市政府面對這次的危機！」

據了解，這段影片原本是由市府製作，是被熱心的粉絲加工過，多了新的片頭，新聞局進一步指出，原則上只要不違背內容，有利於對高雄的行銷，都是可以接受的。