尋求韓粉支持！郝龍斌：韓國瑜是國民黨的驕傲　未來密切合作

▲郝龍斌接受高鈞鈞直播專訪。（圖／翻攝郝龍斌臉書粉專）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌力拚黨主席補選，對決青壯派立委江啟臣。郝龍斌19日接受韓粉網紅高鈞鈞的直播專訪，尋求韓粉支持，對於韓國瑜面臨罷免危機，他表示「韓國瑜是我們非常重要的一個資產，也是國民黨的驕傲」，未來的國民黨主席必須與韓國瑜密切合作，讓韓國瑜掀起的旋風繼續維持下去。

郝龍斌表示，黨主席當務之急，要幫韓國瑜免除被罷免的威脅，高雄市20多年來都是「綠地」，韓國瑜能在高雄打下江山，是國民黨從來沒有的事情，要珍惜這樣的戰果，同時讓韓國瑜在高雄好好施政，爭取市民的支持與認同。

郝龍斌指出，國民黨要怎樣幫韓國瑜把戰果保存好，怎樣讓市民知道國民黨與民進黨執政的不同，是國民黨要做的事，接下來要讓高雄的新冠肺炎疫情也控制好，只要韓國瑜需要幫忙，國民黨要做後盾。

郝龍斌提到，知道很多「韓粉」憂心，他也很憂心，從2018年以來，「如果沒有韓國瑜，國民黨沒有今天」，韓國瑜讓大家覺得當國民黨員有榮譽感，甚至韓國瑜讓大家覺得就是捍衛中華民國的一個政黨。

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

郝龍斌提及，曾幾何時，過去從沒看到的現象在中南部發生，任何一個韓國瑜的聚會，大家搖國旗、講中華民國萬歲，談中華民國覺得是非常榮耀的事情，國民黨從來沒這樣過。

郝龍斌還說，「韓國瑜是我們非常重要的一個資產，也是國民黨的驕傲」，要把韓國瑜掀起的這陣炫風要持續維持下去，「我們必須要靠韓國瑜，所以未來的國民黨黨主席必須要密切地跟韓國瑜合作」，讓過去韓國瑜掀起旋風、大家以中華民國為榮、任何活動中間能夠非常驕傲揮舞國民黨黨旗跟國旗，這樣的傳統要維持下去。