「國民黨整黨都病毒還得了？」　蔡其昌曝挽救罷韓關鍵因素

▲蔡其昌受訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨自2020大選慘敗後，黨內掀起改革聲浪，不過中常會日前通過恢復立委傅崐萁黨籍案，引發黨內意見分歧，遭前國民黨秘書長金溥聰批評傅是藍營「病毒」。對此，立法院副院長蔡其昌認為，大家都不要忘記改革就是要拿刀出來砍人，一定有人要被改，因此國民黨內部的防疫專家要先決定誰才是病毒，「如果只是互相指責對方是病毒，那整個黨都病毒了這怎麼得了呢？」

蔡其昌19日受訪表示，國民黨要改什麼？誰是被改革的對象？是路線改革、人的改革，還是兩岸議題的改革？他認為，國民黨喊改革，倒不是年紀的問題，重點是國民黨要改革什麼，大家喜歡講改革，但大家都不要忘記改革就是要拿刀出來砍人，改革絕對不是把酒言歡，一定是拿刀相向，因為一定有人要被改，所以國民黨一樣的問題是要改真的還假的，那改真的要改誰？國民黨內部的防疫專家要先決定誰才是病毒，「如果只是互相指責對方是病毒，那整個黨都病毒了這怎麼得了呢？」

談及高雄市長韓國瑜罷免案，蔡其昌認為，以現在的氣勢韓國瑜被罷免的危險還是存在，而且是高度的危險，二階段一定可以過關。至於能夠挽救韓國瑜被罷免的關鍵因素是什麼？他表示，是時間，其實要讓大家出來投票不容易，動力很重要，除非是非常討厭他的人，一般士農工商可能不想還要專程去投票。另外，他指出，疫情也是一個影響，若韓國瑜現在還要打社區感染、沒有人道，這會讓他的罷免更危險，防疫的事情搞政治口水一定會身受重傷。