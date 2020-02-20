罷韓連署書衝破45萬！尹立籲韓知進退...高市府：疫情在變化還拚政治

記者邱茀濱／綜合報導

二階罷韓連署書上週日突破30萬份，Wecare高雄發起人尹立19日表示，合併公民割草行動的連署書已逾45萬份，甚至預估3月中旬送件會破50萬份，同時呼籲韓市長能夠知所進退。對此，高雄市政府新聞局長鄭照新回應，選舉已經結束，疫情還在變化，此時還在拚政治，只想著搶資源與位子非市民之福；市府不拚政治，每天都為市民往前衝。

尹立19日指出，目前Wecare高雄收到的罷韓連署份數已經有33萬9263份，再加上公民割草行動的10來萬份連署書，合計已經超過45萬份，離上次宣告的「打開遮羞布下面的48萬份」已經非常接近。不僅如此，他還預估，3月中旬第二階段連署書送交選委會，份數會突破50萬份，「甚至更高的份數會衝出來」。

▲韓國瑜市長。（圖／記者翁進忠攝）

他進一步強調，會有這麼多的連署書正代表高雄人的集體意志，同時希望韓市長能夠知所進退。罷韓行動即使面臨經費及資源短缺仍會努力拚到最後一刻，最後呼籲市民繼續支持，「一起完成台灣民主歷史上最光榮的一刻」。

針對尹立呼籲韓國瑜知所進退一事，鄭照新回應指出，市府同仁傾全力拚市政，除了疫情控制，也在推動有雙語教育及滿天星計畫，還有農產品行銷等。他還稱，選舉已經結束，疫情還在變化，此時還在拚政治，只想著搶資源與位子非市民之福；市府不拚政治，每天都為市民往前衝。

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



針對高雄罷韓行動，行政院副院長陳其邁19日受訪時沒有多談，僅表示防疫期間要專心防疫工作，政治問題這都是以後的事情，目前無暇去理解，或者是去談論其他政治性問題。

▲高雄新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）



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