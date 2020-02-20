疫情恐慌！計程車營業額降3成　韓國瑜提「孩子註冊費」：我不敢忘記的責任

▲韓國瑜視察計程車業。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜20日前往倫永計程車衛星大車隊訪視，了解防疫措施，更傾聽運將大哥的心聲。計程車業者表示，營業額跟去年同期相比降了3成，這幾天加上首起死亡案例是白牌車司機，生意又驟降，盼請市府適度補貼營業損失，韓國瑜表示會幫助計程車業提出補助與紓困，一起度過難關。

因應新冠肺炎(COVID-19) 疫情，韓國瑜20日前往倫永計程車衛星大車隊訪視，並且視察消毒狀況，他提到：「計程車是城市的小蜜蜂、運將是城市的千里眼順風耳」，因為計程車司機是最了解道路交通狀況的，依目前現狀來說，高雄計程車司機每天需要9100片口罩，專案在申請中，現在冠狀肺炎讓各行各業哇哇叫，本來預期今年愛河觀光能吸引300萬至500萬人，結果因為疫情影響達不到，市政府也會努力招商，有需要的協助的市府都會盡力，一起共度難關。





▲韓國瑜視察計程車業。（圖／記者洪正達攝）

不過倫永計程車衛星大車隊也向韓國瑜陳情，營業額跟去年同期降了3成，這幾天因為媒體大肆報導首起死亡案例的白牌車司機，生意又驟降，同期更掉了4成，盼請市長適度補貼營業損失，並提出消毒水跟酒精不足，懇請市府協助。

一名郭姓司機表示，日前他剛好去碼頭載到威士特丹號的遊客，被隔離3天，公司有吸收租金2天1400元，但看是否交通部或相關局處也能夠幫忙分擔費用，不要都讓公司吸收。也有司機說，上次SARS時，有補助油票1萬元，看是否這次也能給予補貼。

▲計程車業者表示營業額跟過去差很多 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜說，交通部在SARS期間的油料補助專案，市府會立刻來反應；另也會關注交通部針對交通業者、計程車業者紓困方案做到什麼程度，而市府這邊有高雄銀行，一直希望銀行對中小企業、商圈和一些小企業能夠予以紓困，這個也都在做，現在關於計程車這塊，市府會考量加大力度。

韓國瑜強調：「下禮拜就要開學，爸媽如果在開學前2月、9月賺不到錢，孩子讀書就要吃苦，這是我身為市長不敢忘記的責任，市府會特別注意計程車行業的紓困，沒想到生意一下子掉了40%左右，這是很令人擔心的狀況」。另也拜託大家防疫絕對不能大意，後續情況難以判斷，一定要把防疫當成非常重要的事。

時間對我們來說完全沒用！

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