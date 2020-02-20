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快訊／配合居家隔離檢疫　「未領薪資者」2年內可申請補償

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▲▼特別條例簡報。（圖／行政院提供）

▲特別條例簡報。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤、袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌20日在行政院會聽取「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」報告。衛福部提到，民眾配合政府防疫措施，履行居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，任職機構應給予防疫隔離假，未能支領薪資者，得申請補償。

衛福部表示，考量我國防治疫情政策已從境外防疫，延伸至社區防堵，亟需透過特別條例的頒布施行，強化防疫作為，促使相關防疫物資即時到位。對於不配合居家檢疫、居家隔離之民眾，須加重其處罰以防杜疫情擴大，另針對哄抬囤積防疫物資、散播流行疫情謠言及傳染病病人不遵行主管機關指示有傳染他人之虞等狀況修正特別刑法，以期有效遏阻影響防疫之不法行為。

▲▼行政院拍板防疫紓困條例。（圖／行政院提供）

衛福部表示，考量本次防疫情勢嚴峻，已衝擊許多產業、事業等，可能發生營運困難，該條例明訂政府將提供紓困；另民眾配合政府防疫措施，履行居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，其任職機構應給予防疫隔離假，未能支領薪資者，得申請補償；營利事業若給付該等人員請假期間之薪資，得自當年度營利事業所得額減除一定金額等措施，該條例草案所需經費將以特別預算方式編列，金額可達新臺幣600億元。

衛福部指出，自中國發生疫情至今，政府凝聚各部會力量迅速應變整備，並提出各項因應措施，在在都為使我國國民能在損失最小的前提下，有效防疫。本次衛生福利部所提特別條例草案，是在現有傳染病防治法及相關法規基礎上，著重強化各項防疫措施，同時考量民眾及相關產業、事業無法避免之損失，提供相應保障措施，希望能打贏這場防疫戰爭，也能迅速於疫後復原回歸正常生活。

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