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「防堵疫情如去年防非洲豬瘟」　蘇貞昌拜會民進黨團盼支持特別條例

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▲▼行政院長蘇貞昌 蘇貞昌VS陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌拜會民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日上午拍板紓困特別條例，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續將送立法院審議。行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁隨後前往立法院拜會民進黨團，蘇貞昌致詞時表示，在武漢肺炎疫情最嚴峻的時刻，政府會如去年防堵非洲豬瘟疫情時一樣，盡全力防堵疫情擴散，也籲請黨團成員支持特別條例與特別預算。

行政院會20日上午通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續將送立法院審議。蘇貞昌、陳其邁等人隨後也前往黨團大會致意，爭取黨團成員支持特別條例草案，盼能儘早通過特別預算。

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌拜會民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌首先向在場所有立委表達恭喜，順利進入國會殿堂代表民意監督行政院，並稱自己原本早早就要來向大家恭喜、報告、請安與爭取支持，但是民進黨團總召柯建銘建議，照議程安排在今天比較好，「我知道聽柯總召的就對了」。

蘇貞昌表示，過去在總統蔡英文的領導下，看到人民對執政黨有很大的期待，民進黨也真的是責任艱鉅，所幸民進黨團一直跟民意站在一起，自己在擔任行政院長一年多的時間，之所以能夠做出一點點的成績，就是因為有民進黨團的所有同仁大家一起通過法案、預算，以及為政策辯護，像是《同婚專法》與《反滲透法》等敏感法案也都在去年如期通過。

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌拜會民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌指出，面對武漢肺炎的嚴峻情勢，政府還有很多事情要做，對於如何紓困、如何防疫、振興產業等，行政院會也通過特別條例，並將會在第一時間送到立法院來，期盼能夠在最快的時間通過，條例三讀後特別預算也會送到立院。

蘇貞昌也說，在疫情最忙、最辛苦的時刻，有很多同仁從過年到現在都沒有休息，面對疫情的千變萬化，幸好在全國之力的支持，以及立法院給予行政院的指教與支持，讓行政團隊能夠事情況機動調整作業，使台灣很努力地守在防疫的第一線。

蘇貞昌強調，在武漢肺炎疫情最嚴峻的時刻，政府會如去年防堵非洲豬瘟疫情時一樣，盡全力防堵疫情擴散，也籲請黨團成員支持特別條例與特別預算。

▼行政院長蘇貞昌拜會民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

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