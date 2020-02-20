教部拍板「2人確診」全校停課！國小師憂：確診才停…空白期恐危險傳播

▲開學在即，小學老師自主消毒清潔教室，針對小朋友最常接觸的課桌椅門把做進行全面消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，教育部今（20）宣布，開學後1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課，停課期間為14天。對此，有國小老師認為，確診才停課，那中間的空白期是否可能會成為師生傳播的危險期？呼籲政府應更嚴格規定停課標準，以便第一線教師因應。

為防止新冠肺炎在開學後於校園中傳染速度加快，中央流行疫情指揮中心原本是要比照「腸病毒」停課相關規定，亦即同一班級在一週內有兩名學童確診，全班就停課7天；但是教育部為強化防疫，提出更嚴格停課標準方案，1班有1位師生確診病例即全班停課，1校有2位以上師生為確診病例即全校停課，停課期間為14天。

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▲國小師憂心，1班有1位師生確診才停課，空白期恐怕將成為師生傳播的危險期。（示意圖／新竹市政府提供）

對此，一名基隆市某國小高年級導師指出，防疫中心與教育部之所以要延後開學，就是擔心學校成為病毒匯集的培養皿，但是公布的停課標準還是有許多疑慮存在。她提問，現階段為確定病例才停課，那中間的空白期是否可能會成為師生傳播甚至擴大傳染的危險期？若是科任老師確診，那是否科任老師任教的班級都需要全部停課呢？若是學生在同校中的兄弟姊妹確診，該名學生的班級是否有應處理的流程？

該名教師表示，目前的標準是否有將各校規模考慮其中，小校與大校的無論在師生接觸或是班級與班級間的接觸，其實有滿大的差異，在人數比例的方面是否也是應該考量的點。至於停課的時間，學校同樣運用暑假期間補回嗎？家長端的防疫照顧假是否亦可同時延長？該名教師說，階段她無法從停課標準中得到答案，感到相當困惑。

除了對於停課標準產生疑慮，該名教師也說，下周將開學，但口罩、酒精或是額溫槍的提供上，數量還是不夠，師生與家長都有些憂慮，呼籲政府應盡速補足，現在只能請學生多洗手、減少共食等，降低所有可能傳染的可能。

面臨即將開學，該名教師也表示，開學前一天老師會先到校進行消毒，也將作位拉開，改為單人座，同時要求學生每天早上及中午都需要測量體溫並向教育處回報，另外自己已經備酒精、次氯酸水溶液和洗手乳等各項清潔用具，時時提醒學生多洗手不碰觸眼口鼻等。

▲私幼自備 UVC紫外線殺菌燈。（圖／洪懿聲提供）

幼教聯合總會總會長洪懿聲說，全國私立幼兒園會遵循防疫中心及教育部頒布之停課標準規定，但對於教育部公布的，如果超過37.5度，再到保健室或其他室內空間，用耳溫槍確認（38度），如果還是達到發燒標準，就應進行後續評估，讓學生請假並就醫。這部份並無公告正式公文，無法以報紙報導資料為依據，請教育部應函文縣市政府公告此項規定。避免學校及幼兒園與家長認知上產生認定爭議。

另外，洪懿聲說，全國私幼已於1月30日即開始上課，在幼教聯合總會的不斷呼籲之下，教育部僅支援兒童備用口罩及75%酒精一桶，目前尚未提供的支援物資，期待2月25日開學公立學校後，教育部能將各項物資均配發，防疫物資配置齊全之下，應會落實的更好。

另外，為讓防疫工作做到最完善，洪懿聲也說，自己任教的教室有安裝UVC紫外線殺菌燈，在半夜時間自動啟動一個小時的殺菌照明，不論是幼兒園平時面臨的腸病毒及流感，使用十多年以來，都有不錯的防疫成效。最後也呼籲政府，目前防疫口罩都管制，連基本的口罩都不足夠的情況下，政府必須再加快口罩的生產數量，只有做好物資準備萬全，台灣才能戰勝武漢病毒的侵害。

