占地1.4萬坪破紀錄！　中國第二家Costco選址敲定浦東康橋

▲上海Costco閔行首店開幕時人潮眾多，排隊入場須要等候3個小時。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

中國第二家Costco要來了！據《澎湃新聞》報導，Costco中國透露，目前第二間門市選址已經確定，位於上海市浦東新區康橋鎮，但後續建設和運營的時間表還未確定。若按照Costco於2017年在上海註冊時的規劃，第二間門市最快可能在2021年開業。

Costco（開市客）是美國大型連鎖會員制倉儲超市，繼去年8月27日在上海閔行區首店開幕爆紅後，第二家門市的選址就備受關注。

▲中國第二家Costco選址上海浦東新區康橋鎮。（圖／取自澎湃新聞）

根據上海土地市場官網公告，位於浦東新區康橋鎮秀浦路與康新公路叉路口東北側的出讓訊息，Costco中國第二間門市的預定地占地面積共達4.7萬平方公尺，換算1萬4217.5坪，比閔行首店1.4萬平方公尺的占地面積還大上數倍，有望再次刷新「全球最大門市」的紀錄。

目前，包括Costco在內，上海共有兩大連鎖會員制倉儲賣場，包括沃爾瑪集團旗下的Sam's Club（山姆會員店），且山姆會員店目前除了青浦區的二店外，首店也是開在浦東新區，市場預料兩強的競爭將越來越白熱化。

▲上海Costco剛開幕時，民眾排隊搶烤雞。（圖／記者陳政錄攝）

Costco最早於2017年12月，在上海浦東註冊「開市客（中國）投資有限公司」，並首先展開跨境貿易業物，最後於2019年8月27日，在閔行區開出首家門市，推出會員年費僅199元人民幣的優惠搶客。

在開幕當天，閔行門市就因人流過於龐大，採取人流管制後，下午緊急宣布暫停營業。當時，Costco的規劃是於2019年在中國開設首家門市，並於2021年視營運情況，開出第二家門市。