避免接觸性傳染　上海今起搭公車、計程車強制戴口罩

▲疫情期間，上海計程車及乘車平台將不提供跨市境預約服務。（圖／翻攝上海交通）

記者魏有德／綜合報導

為防堵新冠肺炎疫情擴散，上海市道路運輸局今（17日）宣布，未佩戴口罩的乘客不得乘坐公車及計程車，並鼓勵乘客使用非接觸式支付方式，減少使用現金。此外，為杜絕因車輛流動造成的疫情感染隱患，疫情期間，計程車將不提供跨市境的出行服務，電話調度中心和巡遊車預約平台不得承接跨本市境的預約業務。

▲上海市17日起強制規定計程車司機及乘客需配戴口罩。（圖／翻攝上海交通）

上海市道路運輸局發佈《關於進一步加強本市公共汽電車、出租汽車行業防疫措施的通知》，通知提到，駕駛員在營運時必須佩戴口罩，對未佩戴口罩的乘客，駕駛員可拒絕其乘坐，如有因此擾亂乘車秩序的乘客，可及時報警處置。

▲為避免病毒透過接觸傳播，乘客使用手機支付代替現金。（圖／翻攝上海交通）

通知要求，為減少人與人的接觸，減少感染途徑，駕駛員在營運過程中，要積極引導乘客使用支付寶、微信支付等非接觸式支付方式，儘可能減少現金、交通卡等直接接觸的支付方式，防止司乘之間感染的可能性。

據悉，上海市政府下一步將推出計程車乘客身份訊息登記制度，引導乘客透過非接觸方式支付車費，確保第一時間追溯乘客乘坐城市客運交通工具訊息、保障乘客安全。

