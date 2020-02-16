復工不到一周...上海特斯拉恢復交車　周產3000輛Model 3

▲特斯拉上海Gigafactory超級工廠復工，並已開始交車。（圖／翻攝自Tesla）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，國際企業在大陸復工進度受到關注。據外媒報導，於10日用「消毒大巴」將員工專車載入廠區的上海特斯拉工廠，已於近日恢復交車，目前特斯拉Model 3的周產量可以達到3000輛，從特斯拉採「訂單式生產」模式判斷，可見大陸本土客戶的購車需求依然強勁。

在此之前，特斯拉中國公司高管陶琳曾建議，停止在中國大陸交付和生產Model 3。但到了2月10日，特斯拉上海超級工廠最後決定，使用消毒後巴士接回生產線上的員工，恢復生產。同時，其配套電池供應商LG Chem也復工。

▲上海特斯拉(Tesla) 主要生產Model 3車型。（圖／翻攝自Tesla）

據外媒報導，日前，一位外國網友在社交平台上，發布了一張特斯拉國產Model 3被裝車運送的照片。這些Model 3將會被運往配送中心，隨後交付給已經預定的大陸國內客戶。

按照特斯拉對外公布的報告內容，目前上海工廠可周產3000輛Model 3，從特斯拉採「訂單式生產」模式判斷，月銷量有望突破1萬輛；不只如此，除了特斯拉CEO馬斯克提到的Model 3、Mode Y標準續航版本外，大陸工信部12日時，收到特斯拉生產Model 3長續航後驅版本車型的申報圖，也就是說，上海特斯拉工廠將生產更多品項的特斯拉電動車。

在復工之前，陶琳曾於2月4日在微博上回覆「疫情是否會影響國產Model3的交付進度」時表示，原定春節後2月初的新車交付會暫緩，目前正在制定各種計劃。目前，特斯拉採取文職員工在家上班，產線員工經嚴格檢疫程序後，入廠從事生產的復工模式。