致信「鑽石公主號」352港人　林鄭月娥：盡一切努力包機接回！

▲鑽石公主號滯留日本橫濱港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

港府預計19日晚間派包機將滯留「鑽石公主號」郵輪上的港人接回，香港特首林鄭月娥也在17日特別致信所有滯留者，並表示，政府高度重視境外身陷困境的港人，接回郵輪上的300多位港人是複雜又大型的行動，由入境事務處處長曾國衛親自率隊赴日，盡一切努力以包機將人盡快接回。

▼香港特首林鄭月娥為長者派發口罩。（圖／香港特區政府）

林鄭月娥致信內容：

香港特區政府一直十分關心各位正在「鑽石公主號」郵輪上接受檢疫的香港居民，並與日本政府及郵輪公司保持緊密聯繫。一星期前，特區政府入境事務處（入境處）派出四名人員到日本，聯同香港駐東京經濟貿易辦事處，為各位提供一切可行的協助，其中包括安排藥物、日用物品及電話卡等。入境處人員連日來也逐一致電慰問各位及了解你們的個別需要。與此同時，政府內部已就如何安全有序地接回轉上的香港居民做好行動部署。

根據我們掌握的最新情況，日本當局將會於2月19日取得所有郵輪乘客的新型冠狀病毒檢測結果；檢測結果為陰性的乘客可陸續離船登岸。特區政府已安排兩班每架有438個座位的包機可在2月19日晚上接載大家返港。但由於船上人數眾多，能否如期成行仍須日本當局的全面配合，特區政府正透過我國駐日大使館極力爭取。

今天（17日）一支由保安局副局長區志光和入境處處長曾國衛帶領的先遣隊已率先抵達日本為安排你們返港作好準備，包括聯同我國駐日大使館與日本當局溝通，盡快落實各位離船登岸的時間和轉送東京羽田機場的具體安排。特區政府高度重視這次行動，除了由入境處曾處長親自率領50名入境處人員負責外，衛生署和醫院管理局亦會派出合共8名醫護人員全程參與，確保行動能順利進行，以及沿途照顧你們的健康需要。

▼香港入境處、醫管局人員前往日本接回港人。（圖／香港特區政府）

雖然日本政府已安排各位在船上隔離14天，但由於船上到今天仍不斷出現新型冠狀病毒的確診個案，為保障你和你的家人的健康和符合防控疫情的需要，特區政府衛生署須根據香港法例第599A章《預防及控制疾病規例》，要求各位在回港後馬上入住檢疫中心接受14天強制檢疫。

這項安排獲得協助特區政府處理疫情的專家顧問團（包括梁卓偉教授、袁國勇教授、許樹昌教授和福田敬二教授（Professor KeijiFukuda））的肯定，他們的專業意見是船上病毒仍然非常活躍，大家回港後入住檢疫中心，是穩妥的做法，以免對家庭和社區帶來健康風險。包機抵港後，我們將安排專車接載你們從香港國際機場前往檢疫中心。

現隨信夾附衛生署給各位的信息，煩請細心閱讀。我們完全明白各位已經困在「鑽石公主號」郵輪上十多天而感到身心疲累，希望盡快回到家中，但因應專家的風險評估和香港目前的疫情仍然嚴峻，希望大家理解強制檢疫的需要。若個別香港居民選擇離船登岸後自行乘機返港，在抵埗入境時亦同樣須按法例規定被衛生當局安排到檢疫中心接受最長14天的強制檢疫。

保障香港居民的健康和福祉是特區政府的責任。無論在各位的離船安排、回程途中和檢疫期間，我們將繼續盡力為大家提供所需的支援和協助。請大家保持個人衛生，心境平靜，並預祝大家返港過程一切順利！

▼香港政府準備的隔離場所。（圖／香港特區政府）