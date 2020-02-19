重要指示！習近平：務必高度重視對醫務人員的保護

▲新冠肺炎疫情擴散。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，大陸國家主席習近平此前已親自部署，同時多次宣布重要指示，他19日又強調，醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，使他們始終保持強大戰鬥力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平就關心愛護參與疫情防控工作的醫務人員專門作出重要指示，新冠肺炎疫情發生以來，廣大醫務人員夜以繼日、連續奮戰，有醫務人員不幸被病毒感染，有的甚至獻出了生命，體現了醫者仁心的崇高精神。

習近平強調，醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，從各個方面提供支持保障，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。「指揮調度、後勤保障要科學到位，對醫務人員舒緩壓力、生活保障、必要休整、精神鼓勵務必及時加強落實，一定要保證在湖北（武漢）醫療隊伍安全有序、統籌協調、有力有效、及時迅速開展工作。」

其實，美國總統川普數次稱讚習近平處理疫情的的領導能力與紀律，他指出「我2天前和習主席進行了一次長談，他非常有信心，他認為，如我曾提到的，4月或者4月以前，一般而言高溫會殺死這種病毒。所以這會是一件好事。但我們國家狀況很好。」不過這卻引發政府內部的不滿。華府官員、顧問與國會議員質疑中國防疫工作的透明度與配合度，主張白宮應採取強硬立場。

▲習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）



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