100多種線下職業轉戰「雲工作」　開直播賣房、賣車引來百萬人觀看

▲受到新冠肺炎影響，廣西的「賣房小哥」嘗試起開直播賣房。（圖／阿里巴巴提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情在中國大陸持續擴散，近期重災區湖北多處更是陸續實施「戰時管制」，人員一律不得出入家門，非必要車輛不准上路，繁華城市瞬間成為末日空城，但「街上沒人，不代表沒人逛街」，而是轉戰到了線上，商家轉換成「雲工作」模式，《淘寶經濟暖報》顯示，2月以來有100多種線下職業開起直播，找到了新的商業機會。

疫情衝擊中國大陸許多產業，商家店舖幾乎都關門歇業，而封閉式管理讓很多人不能隨意出門走動，在行動受限的狀態下，別說是逛街、聚餐，就連到隔壁找朋友串門子都有困難，線下實體店家、商業區現在變得異常冷清，反觀線上卻是熱熱鬧鬧，賣房子、賣車子，甚至是新品發表會、演唱會，都轉往到了雲端。

根據阿里巴巴發布的《淘寶經濟暖報》資料顯示，中國大陸500多家房產機構的5,000多位房地產置業顧問，紛紛上淘寶直播「雲賣房」，吸引200萬人觀看，第一次嘗試直播的「賣房小哥」因此嚇到，頻頻詢問「這是真的嗎？」，不過真正出手的不多，多數人只看不買。

這份經濟暖報也指出，BMW、奧迪等23個全球汽車品牌，15,00家門市改開直播賣車，每天有多達100場汽車直播，以BMW為例，除了有專業主播介紹各車型，還會展示車內情況進行「雲試駕」。另外，為了不打亂已排定的新品發表，小米、愛迪達等眾多品牌選擇在線上進行，目前「雲發布會」日程已经排到了3月底。明星、歌手們也從網路上搏人氣與流量，2月14日在淘寶直播有一場「不見面演唱會」，一晚上湧入400萬粉絲，在線上一起嗨。

疫情帶來了諸多影響與限制，卻也激發起各行各業的應變能力，據阿里巴巴統計，2月以來，淘寶直播新增的直播間數量、開播場次，至少均翻了1倍。而這股「雲工作」趨勢，也讓中國國家博物館、蘇州博物館、敦煌博物館、甘肅省博物館等博物館也想加入，預期直播將有越來越多不一樣的形式出現。