終於獲得部落同意　「飛鼠一號」火箭3月中可望再度試射

▲ 飛鼠一號3月中可望再度試射。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

晉陞太空科技公司在台東達仁鄉南田村設置火箭試射場，13日清晨欲發射自製的飛鼠1號（HAPITF-1）太空火箭，因氣候不佳，在安全考量下，最後只好終止發射程序，但有試點火驗證安全機制及收集相關資料。在晉陞公司承諾舉辦說明會向部落說明終止發射原因後，部落同意在3月中讓火箭再度試射。

晉陞公司董事長陳彥升之前表示，計畫試射的火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，火箭航程約10分鐘，在到達200公里上空後墜落。但根據該公司的申請文件顯示，太空探測火箭發射的最大彈道高度為300公里試射高度超過200公里，以發射衛星及科學儀器為主，非軍事用途，目標朝向國際商業應用市場為主。

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13日清晨台東南田部落就擠滿前來朝聖的太空迷，但最後卻因風切過大而強制終止發射，也讓部分在地居民產生疑慮。對此南田村也發出聲明稿，指出16日與晉陞太空科技公司進行討論，晉陞承諾會舉行說明會，提供火箭試射安全問題，及13日火箭試射終止原因，最後部落也同意讓晉陞在3月中再度試射火箭。

但完成試射後，部落也要求晉陞負責環境土地與社會文化之評估檢驗，向大眾提出報告。南田村也強調，對於國家發展火箭科技抱持樂觀態度，但未來若欲選定南田村發展火箭科技，晉陞及相關單位仍應提出對地方文化與產業發展規劃，除南田村外，也必須納入被火箭發射所影響的周邊部落。

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