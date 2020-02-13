影／MIT火箭「飛鼠一號」終止發射　董事長現身親揭原因！預計2個月內重新升空

記者洪正達、莊智勝／台東報導

台灣首枚自製火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I）原預計於今（13日）清晨發射升空，挑戰世界紀錄，引起許多火箭迷趕往台東縣達仁鄉南田村火箭試射場守候，但上午7時火箭仍未能升空，中控中心宣布今終止發射。晉陞董事長陳彥升稍早初步表示，因天候不佳，最終選擇臨時喊卡。

▲飛鼠一號發射失敗。（圖／記者洪正達攝）

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晉陞太空科技公司在台東設立太空探測火箭試射場，計畫發射首枚探空火箭「飛鼠一號」，未料卻因遭到當地居民反對，計畫只得宣布暫緩；在歷經長時間的溝通後，最終終於選定於13日清晨6至7時發射升空，在這期間每隔15分鐘就會施放氣球探測風向等氣候條件，如若符合就會發射，反之若氣候不佳就會延遲發射，甚至取消延期。

清晨6時許，現場吸引許多火箭迷徹夜等待火箭升空瞬間，當地村民也到場聚集圍觀，準備目睹寫下紀錄的一刻，但上午7時已過，飛鼠一號仍未能按計畫發射，行控中心也宣布發射終止。

對於飛鼠一號未能順利升空，南田村村長希望晉陞能對外說明原因。陳彥升也透露，停射原因為「天候不佳」，自凌晨起就已經不斷施放氣象氣球探測天候條件，但氣球還不到測量高度就已經墜落，因此只能宣告暫緩；稍早也僅有試點火，並測試安全機制是否啟動，並非是正式點火升空。至於「飛鼠一號 」何時能夠升空？陳彥升表示，由於此次有試點火，因此內部有許多零件需要更換，最快1個月到2個月內會再試一次。

▼晉陞董事長陳彥升說明。（圖／記者洪正達攝）