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直擊發射／台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」　台東南田基地曝光

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記者洪正達／台東報導

台灣第一枚民間自製火箭「飛鼠一號」即將於13日清晨發射，《ETtoday新聞雲》記者發射前12小時直擊位於台東縣南田部落的發射基地，因當地目前陰雨綿綿，火箭本體先以帆布覆蓋，是否會因天候影響既定的發射時間，主導這項計畫的晉陞公司會依氣象而定，不過，發射前準備工仍會從13日午夜開始進行，台東警方13日清晨4點半將封閉緊鄰的省道台26線進行交管，欲前往觀看發射的民眾需多留意。

▲▼ 南田射火箭 。（圖／記者洪正達攝）

▲「飛鼠一號」發射基地曝光，火箭本體因天候不佳先以帆布覆蓋。（圖／記者洪正達攝）

據了解，晉陞公司申請發射的時間在13日早上6點到7點，在這期間每隔15分鐘會施放氣球探測風向等氣候條件，或條件符合就會發射升空，反之若氣候不佳就會延遲發射．甚至取消再擇期。

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田村附近設立太空探測火箭試射場，原定2019年12月27日將發射首枚探空火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I），但是因為之前跟當地原住民部落的居民還沒溝通好，確定延期。現在發射升空的時間確定了，就是在2月13日上午六點到七點。

▲▼ 南田射火箭 。（圖／記者洪正達攝）

▲「飛鼠一號」升空準備工作緊鑼密鼓進行中。（圖／記者洪正達攝）

晉陞太空科技董事長陳彥升強調，希望將南田打造成為常態性太空探測火箭試射場，發射以商業通訊衛星為主，將來通訊會改以衛星取代基地台，是非常重要的發展，台灣不能缺席。至於為何會選擇南田，陳彥升表示：南田發射火箭無領空問題，不會干涉到他國領空，這是最主要的選擇，另外由於鄰近海域，發射後火箭殘骸落下，在安全上也較佳，希望未來能形成整個火箭產業，進而帶動周邊發展。

然而，由於台灣目前沒有發射火箭或太空產業的相關法令，使得這次民間發射火箭過程一波三折，且規範牽涉政府多個部會，就連出面主導的主管機關都未定案。

《ETtoday新聞雲》也將在明天（13日清晨6點），在ETtoday新聞雲臉書粉絲團 （https://www.facebook.com/ETtoday/現場直播，歡迎讀者共同來見證這歷史的一刻。

▲ 「飛鼠一號」試射乙事內容部份與事實不符，台東縣府提澄清說明 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲「飛鼠一號」火箭本體。（圖／資料照片／記者楊鈞典翻攝）

▲「飛鼠一號」確定在2/13升空，現在控制中心曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 ▲「飛鼠一號」控制中心。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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