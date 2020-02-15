▲ 池上鄉原住民族部落聚會所建置，共同打造原民新地標。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

「這是池上最後一個聚會所工程，也是我政見落實」，台東縣池上鄉於15日辦理福原部落聚會所動土祈安典禮，這是池上鄉近年第四座興建動土，且腹地最廣設計最新穎的原住民部落聚會所。參與典禮的縣長饒慶鈴肯定鄉長張堯城在地方建設爭取的用心與努力，縣府希望與各鄉鎮市共同打造台東新風貌。

在池上鄉公所積極有效推動原住民族部落聚會所興建執行下，池上鄉自105年起已完成3座聚會所，本次福原部落聚會所的動土，及稍早現勘的慶豐部落聚會所又將核定執行，池上鄉原住民部落聚會所就都要建置完整，期待對於原住民族文化傳承及部落之發展將會是重要歷程。



池上鄉公所表示，感謝原民會及台東縣政府支持，107年起已陸續落成啟用福文及大埔聚會所，新興聚會所已完工，預計本年3月啟用，慶豐聚會所用地取得完成，業已取得建照，刻正爭取工程經費中，而福原部落聚會所，坐落於運動公園腹地，結合運動休閒及原民傳統文化，融入部落意象之建築美學，將兼顧工程品質與地方景觀，提供族人生活休憩、傳統祭儀及日常或特殊慶典活動場地使用，打造池上文化建築新亮點，成為宜居環保友善富足的文化新聚落。

縣府原民處說明，「福原部落聚會所」總工程經費為新台幣約1,500萬元，由花東二期建築美學計畫補助鋼棚及廁所等設施經費800萬元，另文化健康站及活動中心等設施700萬元經費，由池上鄉公所自籌經費辦理。完成後的聚會所除延續原有功能外，部落文化健康站及其他社福單位的進駐，亦將有效建立完整友善之社福環境。



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