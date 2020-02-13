高空風速超乎預期！首枚台製火箭「飛鼠一號」僅試點火　董事長：已獲有用數據

▲台製火箭「飛鼠一號」 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者洪正達、莊智勝／台東報導

台灣首枚自製火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I）原本預計13日清晨6至7時於台東縣達仁鄉南田村火箭試射場升空，但中控中心卻在7時許宣告終止發射。晉陞董事長陳彥升稍早現身說明原因，表示今因天候不佳，高空風速、風切太強，試射條件不足因此終止，「但我們今天也有試點火，已經獲得了許多很有用的數據，對以後的設計上會很有幫助。」

陳彥升表示，今天天氣太差，下了整晚的雨，同仁自凌晨起就開始施放氣象氣球偵測，但都未達測量高度氣球就破掉墜落，顯示高空風切太強，且風速非常高，因此最後才決定走個程序，執行試點火動作，看看安全機制有沒有真正啟動。

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「太空技術的發展都是這樣的，開始的話不管什麼因素都會碰到一些，有些困難讓你無法完全執行任務，但我們會再接再厲，讓台灣真正能做到發射衛星的能力。」陳彥升說，最一開始的電腦系統訊號異常，是因為發射前都會做飛行模擬，但發現高空風速強度超乎預期，因此電腦才會給出異常訊號，提醒「不要發射」，「我們也試了很多次，但在今天風的變化下，真的很難通過。

▲晉陞董事長陳彥升說明火箭終止發射原因。（圖／記者洪正達攝）

陳彥升指出，發射火箭以安全為最高原則，倘若條件不足下就不要硬要發射，但既然「飛鼠一號」燃料都已經灌滿，最後只好試點火完成程序，除了測試基地的安全設計外，試點火也讓同仁獲得很多有用的數據，對於以後設計上會更有幫助。

「系統都很完整！」陳彥升解釋，像這樣發射衛星火箭，與一般的探空火箭不太一樣，「它是按照設定的軌跡在飛的，所以如果風切太大，火箭一定會偏離，可能會無法控制，所以最後決定終止發射，今天條件不足，我們下次再來。」

對於「飛鼠一號」何時能夠升空？陳彥升表示，此次試點火後，火箭內部有零件需要更換，因此預計最快將在1個半月至2個月內再次申請發射，「很高興全國人民支持科學實驗，今天也有很多熱心民眾來看，抱歉讓大家淋雨，今天天氣不好，希望下次天氣會好一些，讓大家能好好欣賞火箭的發射。」

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▼因高空風速、風切過強，因此「飛鼠一號」最後僅有試點火，並未正式升空。（圖／記者洪正達攝、吳奕靖翻攝）