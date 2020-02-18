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「被當提款機又何妨？」　柯志恩挺吳斯懷進國防委員會：戰士價值取決沙場

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▲▼立法院國民黨團大會 江啟臣 林為洲 吳斯懷 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院下週分配委員會，國民黨不分區立委吳斯懷以進入外交及國防委員會為第一志願，卻傳出不僅民進黨立委抵制，自家立委也「卡吳」進入國防委員會，以免被民進黨當政治提款機。對此，前國民黨立委柯志恩18日表示，過去國民黨的黨產一到選舉就變成民進黨的提款機，今年則是吳斯懷，黨產是「死」的，吳斯懷是「活」的，戰士的價值取決於沙場，不如給予舞台由吳斯懷自己去證明。

柯志恩在臉書發文表示，選對委員會，對自己有「可用度」，對媒體有「曝光度」。在八大委員會中，歷年來都是以「交通」及「經濟」委員會最熱門，媒體訪問的幾個執政黨的新科女立委，每個人都想進這兩個委員會，因為可以兌現政見，可以......這些話聽在連任立委的耳裡，心裡的OS應該是「小姐不是妳說了算，到後面去排隊吧」。

▲國民黨立委柯志恩出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯志恩。（資料照／記者林敬旻攝）

至於本屆話題不斷的「國防外交委員會」，從來不是大部分委員的首選，柯志恩說，她的前輩曾「哀怨」的說，有一年他無法如願的續留教育文化委員會，「只好」被排到外交國防委員會，一副很委屈沮喪的模樣。

柯志恩表示，最近看到媒體的報導，國民黨在「卡」吳斯懷進入國防外交委員會，免得被民進黨當政治提款機，被說的好像是現在的防疫措施先「圍堵」再「減損」，事實是這樣嗎？

柯志恩說明，吳斯懷在內的不分區名單，對這次選舉的確造成不少殺傷力，姑且不論事實是什麼，社會觀感就是不佳，「下架吳斯懷」成為民進黨選戰的利器。選戰結束，連羅智強跪求都無法改變現狀，那就面對現實吧。這些喊得聲嘶力竭的現任立委，難道不知道區區一介委員有多大的權力？他們是否把無限大權力慾投射到自己身上，以為一個立委進入國防外交委員會就可動搖國家安全？他們是不懂立委的權限角色，還是看不起我們的國防部？

柯志恩強調，過去國民黨的黨產一到選舉就變成民進黨的提款機，今年則是吳斯懷，黨產是「死」的，吳斯懷是「活」的，那句勵志名言─「活著就有機會」，「如果吳斯懷能憑國防歷練，為我們擋下那些看似冠冕堂皇，實則啃盡納稅苦命錢的國防預算，被當提款機又何妨？更何況提款機有時也領不到錢啊！」，戰士的價值取決於沙場，古來征戰幾人回，給予舞台由吳斯懷自己去證明吧。

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