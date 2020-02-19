王令麟再助農委會　東森2/20強勢開賣尚青午仔魚、龍虎斑

▲東森旗下電視購物CH 46以及ETMall購物網等通路，將於2月20日 （四）AM 11:20開賣午仔魚、龍虎斑，農委會主委陳吉仲將再次現身東森購物LIVE直播現場，並且挽起袖子大秀廚技。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊台灣農漁產外銷，東森購物董事長王令麟響應農委會政策，2月20日（四）將針對有「近海金鑽石」之稱的午仔魚展開第二波強勢促銷，農委會主委陳吉仲將再次蒞臨東森購物大秀廚技，更聯手立法委員莊瑞雄、漁業署署長張致盛、全國漁會總幹事林啟滄共同出席，力薦台灣優質漁產。

台灣俗諺「一午、二鯧，三鮸、四嘉鱲」，正是形容魚類的美味排行榜，位居冠軍的「午仔魚」更有「近海金鑽石」之稱，不僅肉質鮮美細緻，更富含蛋白質、不飽和脂肪酸、DHA等多種營養素，為國人非常喜愛的魚種；另素有「珍珠龍膽」之稱的龍虎斑，鮮美的肉質與豐富膠質，也是近年來於漁產界的新寵兒，用來清蒸、煎煮或煮湯都令人回味無窮。

▲午仔魚、龍虎斑肉質鮮美，美味料理受到不少人喜愛。

東森購物嚴選產銷履歷養殖午仔魚及龍虎斑，來自台灣台南、高雄、屏東地區，以純海水漁塭養殖，絕不添加抗生素及藥物，且通過HACCP規範認證與ISO22000認證生鮮加工處理工廠全程低溫真空包裝，並送SGS檢驗，急速凍存、鮮味不流失，肉質細緻鮮甜。2月20日（四）AM 11:20於東森旗下電視購物CH 46、以及ETMall購物網等通路，將開賣尚青的午仔魚與龍虎斑，每組各2尾，午仔魚每尾均重250克、龍虎斑平均500克重，東森價新台幣1,280元。

東森購物董事長王令麟長期關心公益，也多次與農委會合作，協力共助台灣小農銷售，上週搶先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦即熱銷逾3,500組，平均每秒賣出7顆，當日即搶售一空，足見東森購物長期支持在地農產的斐然成績。此次力薦南台灣優質漁產午仔魚與龍虎斑，同時陳吉仲將再次現身東森購物 LIVE 直播現場，除了化身一日型男主廚展現廚藝，更請來莊瑞雄、張致盛、林啟滄，四強聯手為台灣漁民共同發聲，把最新鮮的在地漁產帶給消費者。

東森購物長期支持台灣在地農、漁業，曾多次舉辦小農公益義賣，號召會員一起發揮愛心幫助農民渡過難關，東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌。東森購物多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，運用旗下多元通路協助農漁民提升銷售，不僅讓消費者品嚐到在地好滋味，未來也將持續找尋更多優質好食材，為在地農漁民盡一份心力。

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