東部戰區嚴格防疫　解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」

▲解放軍常州鑑。（圖／翻攝東海艦隊微信公眾號）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎在大陸已確診57805例、2004例死亡，各界都面臨嚴重挑戰。而管制嚴格的解放軍中，也同樣嚴格執行相關規則，大陸官媒也低調指出，東部戰區海軍一艦長正在接受隔離觀察，但疫情不影響戰鬥力。

根據「解放軍報」17日報導，當前正處于疫情防控的關鍵時期，如何統籌抓好戰備、訓練、教育、管理等各項工作，是部隊各級面臨的現實問題。東部戰區海軍牢記使命職責，扎實抓好新冠肺炎疫情防控期間以備戰打仗為中心的各項工作落實，使部隊時刻保持戰備狀態。

「這是一場能力的大考，也是一次擔當的檢驗。」東部戰區海軍領導認為，在堅決打贏疫情防控阻擊戰的同時，必須統籌好戰備、訓練、教育、管理等各項工作，抓緊抓實練兵備戰。

疫情發生後，東部戰區海軍各級采取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等防控措施，把疫情防控納入戰備值班要素，作為黨委統抓的緊要工作一體籌劃落實，並加強對各級戰備力量的抽查檢查和對重大任務的督導，協調研究解決部隊戰備工作中遇到的實際問題。

雖然各部隊還有部分官兵正在隔離觀察，但各項工作平穩有序，官兵練兵備戰熱情不減。「提前歸隊就是為了盡快完成隔離觀察、盡快上崗。」東部戰區一位正在支隊招待所進行隔離觀察的某艦艦長余松秋通過電話告訴記者，他大年初五就中止休假回到了駐地，利用隔離觀察的空閒時間，沉下心研究訓練難題。

據新華社先前報導，新型導彈護衛艦常州艦被譽為東海艦隊的「王牌戰艦」，層創下了護航準備時間最短、首次從外國領土上接護人員、首次在紅海解救船舶、開創了人民海軍的多個第一，而余松秋正是常州艦艦長。

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