陸企被爆員工母確診「照樣復工」　當當網急發聲明：全員回家！

▲大陸當當網被爆讓密切接觸者員工上班，且該員已經發燒，但公司聲明強調在獲悉的第一時間，就請該員返家自主隔離。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎影響，不少近日陸續復工的陸企採居家上班、輪流辦公模式，避免疫情擴散，但昨（18日）有網友爆料，總部在北京的購物網站當當網，竟讓母親確診的「密切接觸者」員工上班多日。對此，當當網今天上午立刻發聲明澄清，表示公司早已安排員工返家，訊息是「惡意炒作」，但聲明中也承認，該員母親的確感染了新冠肺炎。

根據微博爆料訊息，指出有「當當員工的母親」確診，而該員工作為親密接觸者，仍多日去公司上班，未按照國家14天隔離規定，直指該公司為了急於復工，沒有把員工健康放在首位、不講人性。網友還評論抨擊，「根本是想撂倒整間公司」，更有人說該員已經出現發燒、咳嗽等症狀。

▲大陸企業復工，均被要求進行嚴格的檢疫程序。圖為昆山市一台商工廠復工情況。（圖／取自昆山台協網站）

對此，當當網19日一早發布聲明，強調微博上的傳聞「不屬實」，表示他們並沒有要求密切接觸者冒著風險上班，而是在收到該員母親確診的第一時間，就請她回家隔離，並迅速安排該員座位前、後、左、右的多位員工回家隔離，目前核酸檢測也均呈現陰性。

當當網進一步強調，在疾控中心表示不做停工建議的情況下，公司已通知全員從19日起在家辦公。

該公司聲明區分為10個時間點，回放整起事件發生經過，當當表示，在北京市通知2月10日上班前，公司已開始部屬各項消毒、物資準備工作，董事長俞渝也請人力部發放圖文詳解的注意事項、通知部分員工居家隔離。

2月10日當天，當當部份員工回到公司工作，直到2月15日週六，有位同事的母親在通州被確診為新冠肺炎。聲明說，「這位同事那個星期在辦公室有三天半的時間，她自己和公司其他人，當時不知道她母親生病。」

聲明強調，當當管理層在接到訊息後，立即聯絡各疾控中心掌握情況，並讓該員和與該員有接觸的員工回家隔離；2月18日，該員反映自己在家發燒，雖目前核酸檢測呈陰性，但公司在疾控中心表示不做停工建議的情況下，率先通知全員19日開始不來公司，安心在家辦公。

▼大陸復工後地鐵情況。（圖／翻攝自上觀新聞）