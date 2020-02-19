鑽石公主號成病毒溫床！公主遊輪：澳洲、香港專機24hr內抵達

▲「鑽石公主號」隔離停泊於日本橫濱港已超過一周，至今已達542例。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／台北報導

「鑽石公主號」隔離停泊於日本橫濱港已超過一周，至今已達542例，由於陸續傳來乘客或船員確診新冠肺炎的消息，多國紛紛派出包機接回船上的國民離開。其中，台灣預計派華航包機於21日接回24名台人，據公主遊輪表示，加拿大、澳洲和香港大使館也將以專機方式，把目前鑽石公主號上隔離的公民和永久居民接回國，各國包機人數仍待確認。

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▲香港特區政府第二批人員出發到日本準備接回「鑽石公主號」上的港人返港。（圖／香港特區政府）

日本厚生勞動省今天表示，鑽石公主號上又有88人驗出陽性反應，遭感染乘客總數達542人。繼美國政府撤僑專機昨（18日）已將鑽石公主號上的300多名美國人接回國。 公主遊輪稍早也接獲消息，澳洲和香港專機將於24小時內抵達，而加拿大專機則改至週五清晨抵達。回國後需再次接受14天的隔離檢疫觀察，而先前確診新冠病毒的外國乘客大多會繼續留在日本醫院接受治療。

▲新冠肺炎於「鑽石公主號」上蔓延開來。（圖／路透）



公主遊輪鑽石公主號聲明全文

[臺北・臺灣] 公主遊輪已收到由加拿大、澳洲和香港大使館通知，預計以專機方式，將目前鑽石公主號上隔離的該國公民和永久居民撤回(包括賓客和船員)。稍早也接獲消息，澳洲和香港專機將於24小時內抵達，而加拿大專機則改至週五清晨抵達。根據各國大使館向其公民所提供的訊息指出，公民們上機前都需接受新型冠狀病毒檢測，呈陰性者才可登機，回國後仍需進行14天隔離。各國包機人數仍待確認。

日本厚生省表示，今天會陸續針對其他賓客進行離船程序，但由於部分賓客仍需要檢驗，而其結果需2至3個工作日。之後，日本衛生當局將提供新型冠狀病毒陰性結驗結果證明書，並讓賓客離船。

公主遊輪全球總裁珍・斯瓦茲(Jan Swartz)與其團隊成員也抵達日本，將會協助後續相關事宜，以確保賓客順利離船。

公主遊輪也會與日本厚生省持續合作，監測已確診賓客的健康狀況，待康復後，也將提供日本衛生當局的健康證明，以及返國旅程的協助。

由於此次鑽石公主號上的特殊情況，公主遊輪將全額退還賓客該航程費用，包括機票、飯店、陸上交通和預付、岸上觀光行程、船上服務費等等。此外，公主遊輪針對賓客於船上延長的期間，不會收取任何費用，並將為賓客提供等值於本次航程的船票金額之未來航程消費金。