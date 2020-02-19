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搞不定第三航廈！桃機董座王明德被拔官　交通部今批准新人事

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▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈工程3度流標，交通部要求桃機公司簡化設計、控制預算，但桃機公司所提的新計畫，主體航廈又要增96億，總計畫增破160億。交通部今（19）日核准新人事案，現任桃機董事長王明德「屆齡不延任」，並由民航局長林國顯暫代一職。

根據桃機公司新提出的規劃，推估第三航廈完工期將會比原先再慢1年，原本是2023年底完成，現在可能要到2024年底才完工，2025年初試營運。至於預算方面，雖然已經簡化設計，但由於材料單價上漲、勞工人事成本也有提高，主體航廈預估要增加96億，若再加上其他準備金等等的預算，約會增加逾160億元。

請繼續往下閱讀...

交通部日前在聽完桃機公司報告後，要求桃機公司需提出說明，例如增加經費是從哪邊來，必須要補充更合理、完整的說明。行政院上周六也召開工作會議進行討論，不過桃機對於預算增加的說法，依然無法獲得認同，事後就隨即傳出已確認王明德將屆齡不延任

▲▼桃機舉辦2019機場論壇。（圖／桃機提供）

▲桃機董事長王明德確定「屆齡不延任」。（圖／資料照／桃機提供）

消息人士指出，原本找來王明德擔任桃機董事長，是期待他能解決問題，但如今他對於第三航廈簡化設計後卻又爆增百億預算的事情，解釋不清楚、也無法說服長官，在上周六行政院會召開的第三航廈工作會議後，就傳出確定他將「屆齡不延任」。

交通部今日正式批准桃機新人事案，由民航局長林國顯暫代桃機董事長一職，並於2月27日召開桃機董事會改選，當天也會確定桃機總經理林祥生延任案。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲交通部要求桃機重新補充第三航廈工程檢討報告。（圖／翻攝自桃園機場官網）

王明德日前受訪曾指出，主體航廈設計部分，已要求設計團隊進行簡化，基本大原則已經決定，將保留重要的波浪造型屋頂設計，但取消玻璃天窗，主要朝這方向進行規劃，不過細節還要調整。

他當時也進一步解釋，預算增加主要是要考慮市場機制平衡問題，畢竟一分錢一分貨，廠商也有選擇的自由，沒有人會做賠本生意，只要他們覺得「成本太高、利潤太低」不來投標，什麼規劃都沒有用，目前標案困難點就是在於價格會隨市場浮動，不是一方說了算。

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