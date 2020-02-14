各位辛苦了！桃機總經理特贈名牌巧克力　盼同仁能開心過節

▲桃園國際機場公司用一份巧克力，讓同仁們感受到溫暖和善意。（圖／桃園國際機場公司提供，以下皆同，請勿隨意翻拍以免侵權。）



實習記者鍾奇峻／綜合報導

工作人員辛苦了！為勉勵機場第一線同仁的辛勞，桃園國際機場公司總經理林祥生於西洋情人節本（14）日，大手筆致贈員工埔里知名本土品牌生巧克力，同時提醒各位同仁，就算在忙在累，還是要以健康心態過生活，希望藉由此舉，讓投入防疫的同仁在忙錄之餘，也能開心過個情人節。

「只要把防疫工作和自我防護做好，還是可以快樂、平安、正常過生活」，機場公司總經理林祥生秉持這個原則，配合通部長林佳龍親臨桃園國際機場，關心航空公司在餐飲服務及免稅商店的營運現況，讓同仁在疫情緊繃的壓力下，用一份簡單的巧克力，讓同仁們感受到不簡單的溫暖與善意。

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▲機場公司於西洋情人節，致贈員工知名本土品牌生巧克力。



機場公司總經理林祥生指出，同仁每天面對旅運量和航機架次下降的壓力，在如此危緊的情況下，看見部長致贈花束給機場的第一線同仁，深刻體認到社會還是需要更多溫暖正面的力量，因此特贈此禮希望同仁們能舒心些。而各單位的同仁們看著新鮮現作的生巧克力也是非常開心，直呼不輸日本伴手禮，在面對如此狀況，也希望各位能多多支持駐店商家，而同仁們也會繼續努力，來提供良好的服務品質。