企業復工為保持返程順暢　陸交通部：17日起全國收費公路免費

▲ 交通運輸部將實施「全國收費公路免收車輛通行費」。（示意圖／翻攝自上觀新聞）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續影響，大陸各大企業陸續從10日開始復工。目前返程客流約8,000萬人次，預計至2月底要返程約1.2億人次，3月後返程約1億人次。為了保障返程道路通暢，上班族、學生能盡快回到正常軌道，交通運輸部宣布自17日起將實施「全國收費公路免收車輛通行費」。

根據《人民日報》報導，大陸交通運輸部副部長劉小明提到，未來一段時間，旅遊客流很少，公務商務客流也不多，預計2月底前的客流以農民工返崗流為主，3月底前是學生返校人潮。交通運輸部經國務院同意，將在17日開始實施「全國收費公路免收車輛通行費」，整個政策將一直持續到疫情防控工作結束為止，具體截止時間屆時會再另行通知。

▲ 企業陸續復工。（示意圖／取自昆山台協網站）

交通運輸部發言人指出，免通行費的范圍符合《中華人民共和國公路法》及《收費公路管理條例》規定，適用於所有收費公路（含收費橋梁和隧道）；免費對象則包含依法通行收費公路的所有車輛。其中，聯網收費高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為准；至於開放式收費的高速公路和普通收費公路，則以車輛通過收費站收費車道的時間為准。

交通運輸部印事後也另外發布通知，明確表示新冠肺炎疫情防控期間，收費公路免收車輛通行費的主要工作，由各省（區、市）人民政府負責統一組織實施。省級交通運輸主管部門要在當地政府統一領導下，召集有關部門制定方案，落實責任，規劃更進一步措施，加強公路保通保暢，保護群眾生命安全和身體健康，保障疫情防控和生產生活物資運輸，支持企業復工復產，為穩定經濟社會大局提供有力的支撐。