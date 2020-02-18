化療男清晨低溫中路旁發抖　 巡警及時察覺安置避免意外

▲桃園市平鎮警分局18日清晨在聯新醫院發現徐姓男子不耐低溫，瑟縮路旁椅子上發抖。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

1名年約70歲徐姓男子18日清晨在平鎮區聯新醫院旁人行道旁椅子上，在寒風低溫下凍得發抖，巡邏員警發現徐男恐有失溫危險，上前詢問後趕緊帶回派出所安置，徐男說，因長期化療導致抵抗力變差，18日清晨獨自外出等候化療，可能太早到了，冷得在醫院旁椅子上發抖，員警通知家人陪同，等待看診時間到再到醫院就診。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，住在平鎮區山仔頂徐姓男子年近70歲，因長期化療導致身體抵抗力變差，18日清晨6時許，趁家人熟睡之際獨自搭乘公車前往聯新醫院化療，但門診時間未到，1個人坐在醫院外長椅等候，因清晨低溫僅10度，徐男在寒風中縮立冷得發抖。

▲桃園市平鎮警分局18日清晨在聯新醫院附近將徐姓男子帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

巡邏警員吳曉玲、葉俊廷與陳俐安經過，見徐男臉色發白擔心有失溫危險，立即帶進附近超商休息，自掏腰包購買早餐與熱飲供其暖暖身子，但徐男疑有失智問題，面對員警詢問無法表達意見，員警將徐帶回派出所安置。

▲桃園市平鎮警分局18日清晨帶回徐姓男子至派出所，通知家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警透過人臉辨識系統查出徐男資料，順利聯繫上其兒子到派出所認領，徐男兒子看到父親平安無恙，鬆了一口氣向員警頻頻道謝，還說，父親趁家人不注意獨自外出，還好警方及時帶回照料，沒有發生意外。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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